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包子的情思

連惠

同樓的朋友送來幾顆包子，激起我們對包子的許多回憶。和包子的情緣由來已久，一九五三年，我們老兩口當年在上海華東師上學時，就鍾情外文系食堂的包子。包子一個個像碗口大，滿滿地包著香氣撲鼻的粉條、韭菜和肉末，咬一口齒頰留香，男生吃兩顆不過癮，往往再去要一顆。

有一次父親到上海開會，抽空來看我，順便一起在學校餐廳吃飯；正好那天吃包子，同學們熱情招呼接待，送上大包子給父親。那頓包子餐讓他老人家留下深刻印象，多年後還提起那次的大包子。

不久後，學校附近蓋起了上海第一處工人住宅區，名為曹陽新村，我們在學校刻苦學習，周日感到疲累時就去新村走走，放鬆一下，路程也很近，只要十來分鐘就到了。新村小賣部的包子花色多樣，肉包、菜包大小和學校賣的差不了多少，每顆包子五分錢，我們幾個好友也就人手一顆，當成來新村遊的固定模式。

一九五八年結婚後，三個兒子先後出生，在執行糧票、肉票的年代，吃一回包子不容易。我們還是想出辦法，每隔一段時間，包一回包子讓孩子們大快朵頤，有時還學著做陝西的南瓜蓋被子、菜盒子、菜蟒。特別是菜蟒，一大塊麵皮包著一堆雜七雜八的菜餡捲起來，粗粗的形狀就像是一條大蟒蛇，在食物缺乏的時期，孩子們看了食欲大動，三個小肚子很快就填飽了。那時候常常會想起外文系食堂和曹陽新村的大包子，真是美好的回憶。

本世紀初我們移民加拿大，住進老人公寓後自己做飯。加拿大以麵包為主食，種類多，還有漢堡包、熱狗、披薩餅、墨西哥玉米捲，我也喜歡開洋葷，品嘗這些新花樣。

有時候回憶起包子，很想重操舊業，但加拿大的麵粉種類繁多，我們難以掌握特性，加上不知道去哪裡能買到發酵劑。有時弄到一點，說明書上的指示也掌握不好，幾次都沒有成功，也就興致淡薄了。

同公寓的老劉，廚藝精進，幾次送給我們包子，我們向她請教，自己再次動手操作，效果有所改進，麵糰發得比以前好，幸好都是自己吃，逐步改進。老人學做炊事，改進日常飯食，也是一件趣事。

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