一九七○年代末，四人幫剛垮台不久，中國政治環境漸趨寬鬆，許多被封禁多年的歌曲可以公開播放，我邂逅了一首我心儀的歌曲。

這是恢復高考前夕，我還在插隊的地方備考，插隊七、八年，前途未卜心中鬱悶。有一天，我到縣城辦事，進到供銷社百貨鋪買雜物，店中留聲機傳出一段樂曲，「寶貝哎，你爸爸正過著動蕩的生活。」歌詞又是寶貝，又是爸爸，這不是小資情調嗎？但我內心卻感到幸運，有多久沒聽到如此有人性的歌詞。

歌曲旋律婉轉綿長，歌聲深情又憂愁，緊緊扣住了當時的我。那時的人幾乎都沒聽過這樣的歌，那個女售貨員也很喜歡這首歌吧。她一遍又一遍地播放，我也站在店裡聽了七、八遍，要不是要趕路回鄉下，我會聽到供銷社打烊。這首印尼民歌「寶貝」，我至今還能完整地唱出全曲。

一九七五年，我在大隊部的廣播聽到一首感動我至今的樂曲。那年中國國門稍微開放，我聽到播音員響亮地報著「中央人民廣播電台現在轉播德意志聯邦共和國室內樂團，在北京 演出的部分曲目」，有提到海頓，還有一串音樂術語。悠美的弦樂聲隨著播音員介紹，平穩而優雅地從嗽叭中流瀉而出，但那時的我，根本不懂什麼是弦樂。

兩、三歲時聽過母親用風琴奏出的幾首西洋樂曲，大致已全無印象，我整個小學階段除了躍進歌，就是「人民公社好」，最喜歡唱那首「聽媽媽講那過去的事情」，那時我從未接觸到外國樂曲。初中到大學之間，對外國音樂的理解幾乎是空白，此時播出的弦樂，震撼地闖進我的心中。

這弦樂的節奏不急不徐，如小溪流水般，時而跳蕩，時而平滑，音樂和中國那時的音樂大不相同。那時中國的音樂莫不激昂高亢，充滿與天地間所有一切相爭的鬥志。這弦樂演奏著，竟使我的內心如此明淨，憂愁與掙扎的苦悶一時離我而去，弦樂很快演奏完了，我的思緒卻久久不能自拔。

插隊幾年，我已從青澀少年成為有點思考的青年，這樂曲告訴了我原來這世上還有如此美好的事物，可惜後來好長一段時間沒聽到這首曲子。

後來上學、工作我也偶爾聽過這熟悉的旋律，最接近的一次，是跟團在廈門鼓浪嶼旅遊，島上的鋼琴展覽館有人現場彈這首曲子，駐足聆聽的我，正打算等演奏完向彈琴者詢問，但導遊一把拖住我說：「快走吧！全團的人都在等你。」縱有萬般不捨，只能沒聽完就走了。

找到這曲子是很久以後的事了，退休後，我重拾插隊時喜歡吹的口琴，買了一本口琴教本，打開演奏練習那幾頁，一首樂譜曲名「如歌的行板」，譜頁右上方標注著「（奧）海頓」三字，我真是喜出望外。哼著這記憶中的樂曲，我幾乎熱淚盈眶，這輩子它不離開我了。

又一次邂逅心中的樂曲，是在一九九○年代中期來美國定居，初次逛美國的梅西百貨 （Macy's ），店裡迴盪著立體聲，低沉的女聲緩緩地唱著曲子，英文歌詞我聽不懂，但曲風極懷舊，曲子開始平緩而起，很像中國名曲「二泉映月」的樂段。

這女聲的演唱，時而舒緩或急迫，時而低呤或高亢，似乎回味著生活中曾有過的激情、甜美與憂鬱。

但我真不知這首歌叫什麼？後來我學會上網搜尋，有一次隨意搜尋Google，跳出歌名「昨日重現」（Yesterday once more），多麼懷舊的歌名啊！點進去一聽，竟是我在梅西百貨聽到的女聲演唱，細看演唱者席琳．迪翁（Céline Dion），正是演唱「鐵達尼號」（Titanic）主題曲的著名歌手，我再次傾倒在她那渾厚結實、低沉而富有磁性的演唱。

人的一生中，難得與心中的樂曲美妙相遇，我以後的人生還會有幾次這樣的邂逅？