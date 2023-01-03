《老物件情懷》郵票上的人民公社

一套十二枚雕刻版特種郵票「人民公社」。

前陣子網路熱議中國各地農村已出現不少供銷社，甚至將恢復人民公社云云。人民公社對現在的年輕人來說恐怕是天方夜譚，但它確實在中國存在過好長一段時期。

那是一九五八年三月，中共 中央在成都會議上通過了「關於把小型的農業合作社適當地合併為大社的意見」，毛澤東還號召全黨全國「鼓足幹勁、力爭上游、多快好省」建設社會主義。當年四月二十日，河南 省遂平縣嵖岈山成立了全國第一個人民公社。

八月上旬，毛澤東先後視察河北、河南及山東等一些農村。九日，他在山東同當地負責人談話時說：「還是辦人民公社好。」十二日，新華社發表了這一段談話，由此中國各地雷厲風行，相繼出現聯鄉併社轉公社的熱潮。八月十七至三十日，中共中央政治局擴大會議在北戴河舉行，會議通過「關於在農村建立人民公社問題的決議」等文件，於是中國掀起人民公社化運動。

僅僅一個月後，至九月三十日，全國農村已基本實現人民公社化，共有人民公社兩萬三千三百九十七個。

中國的一切都是為政治服務的，一九五九年九月二十五日，中國郵電部為宣傳當時的全國農村人民公社化，發行了一套十二枚雕刻版特種郵票「人民公社」（特三十五）（見圖）。這套郵票每枚面值均為八分人民幣，圖案面積均為二十二乘上二十七毫米，設計者是孫傳哲、韓象琦、盧天驕、吳建坤、萬維生；雕刻者是孔紹惠、孫鴻年、唐霖坤、高品璋，由北京郵票廠印刷。

筆者藏有這套郵票（蓋銷票），若單從藝術上看，這些郵票的繪圖的確非常精緻，雕刻也十分細膩，全套的整體色調既有變化，也很和諧。尤其每幅畫面都是主題形象突出，再襯以細微圖景，表達豐富多彩的內容，分別有戴草帽的農民在土法煉鋼（工）、肩扛大捆水稻的女農民（農）、正手扯花紋布匹的女營業員（商）、戴著白羊肚頭巾的青年農民在顯微鏡旁看書學習（學）、頭紮毛巾的青年農民在持槍站崗（兵）、女服務員托著熱氣騰騰的饅頭（食堂）；還有正在澆花的女童（托兒所）、手持菸袋且笑逐顏開的老農民（敬老院）、肩挎綠十字醫箱的農村女醫生，以及吹著竹笛的青年農民（文娛生活）等。

全套第一枚題為「人民公社好」，最後一枚題名「工農商學兵相結合」，設計者把前述工農商學兵五種形象壓縮在五朵花瓣裡，花心以五角星代替，構思可謂巧妙。

這套郵票上的人民公社畫面，看上去人人各司其職，個個喜氣洋洋，似乎已進入「共產主義」的天堂。然而，現實並非郵票所描繪得那麼美好，歷史告訴我們，在全國人民公社裡因為吃飯不要錢，農民自然山吃海喝，糧油浪費驚人；加上出工不出力，造成各地生產力大幅降低，糧油產量自然入不敷出，以致公社食堂寅吃卯糧，免費吃飯便無以為繼。

對農民最有吸引力的公社食堂一旦衰敗，幹活積極性就更加低落，加上公社幹部貪污腐敗嚴重、管理混亂、弊端叢生，最終使得人民公社體制日薄西山、名存實亡。

整整過了二十五年，一九八三年十月十二日，中共中央和國務院 聯合發出「關於實行政社分開，建立鄉政府的通知」，要求各地在一九八四年底完成建立鄉政府工作。到一九八四年底，百分之九十九以上的農村人民公社完成了政社分開工作，共建立九萬一千個鄉（鎮）政府，並建立了九十二點六萬個村民委員會。至此，人民公社終於退出中國政治舞台。

以上這套完整描繪人民公社生產和生活全貌的中國郵票，也就成了可供研究人民公社的歷史文物。