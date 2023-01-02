《老照片說故事》街頭巷尾的人情

街頭素人畫家創作超大型創可貼，鼓舞大家別害怕打疫苗。

在不允許群聚的疫情 期間，有一次在商業區旁的小道，看到放在路椅上繪著童趣的小袋，原來是一般小朋友舉行生日派對後，送給小客人帶回家的禮物袋。

每個禮物袋裡放了幾顆巧克力、一個小杯子蛋糕、一個小玩偶，還有一個信封，裡面有張小卡，寫著：「送給沒有生日派對的小朋友，祝生日快樂！」並夾著五元紙鈔，那就像是中國的紅包，沖淡了對疫情的無奈。

許多人在疫情最肆虐時去世，基於防疫 規範，有時未能見亡者最後一面，或舉辦告別式。有一次，在一戶人家門前樹下，見到立著一個比郵箱略大的木製紀念書架箱，造型像座迷你屋，上面銘刻亡者名字和身分；玻璃小門內分兩層，可以看到一些書，供人取或放。逝者生前必是喜愛閱讀，這個立在路邊隱喻式的「墓碑」以另一種形式追悼他，讓更多人可以參與散播書香，可能比俗常的告別式更令他安慰。

有一次，從銀行辦事出來，看到一個穿著整齊的中年太太，向一名瘦小的亞裔老太太問，可否將她那一大袋裡的食物分一些給她？老太太抱歉地說，食物已答應給別人了。不過她指著對街一家總是有人排隊購買、在本地頗有名氣的烘焙店，說這家店每周除了周一休店外，其他六天打烊之後，幾乎廚餘桶內都有一些當天沒賣完的麵包、披薩、鬆餅、甜點、餅乾等；有時店員會將剩食放在紙箱內，更便於人們免費拿，這些食物平均單價都在五、六美元以上呢。

老太太當年離開越南時，曾有缺水、缺食經歷，所以特別惜物。她又說，其實她家人少，食物足夠，拿這些東西都是分送給平時不便出門的老鄰友們，特別是在疫情期間。見我們的表情，老太太補充說，食物很安全，這些年從未聽說吃了有問題。如今有疫情，其他人來領取食物時，隨身增帶防疫手套和消毒酒精；看她那熱情的笑容，我覺得沒有什麼比助人喜樂這件事，更令人感到幸福了。

去年歲末沒有什麼節慶氣氛，經過一家有名的連鎖咖啡店，一個平時常偶遇的店員小哥剛巧拿了兩大袋東西出來，見到我說：生意慘澹，營業時間縮短提早打烊，又有連假，這些都是未賣出也未過期的食物，有雞肉堅果沙拉、火雞肉三明治、蔬果盤、優酪乳、夾著起司和火腿或燻肉的可頌及貝果等，他不想留在路邊。以他的經驗，它們經常會被亂翻弄髒或是吃了幾口便丟棄，實在太浪費，他問我是否可以幫忙拿回家？

我看袋裡所有的食物都包裝完好，確實沒有過期，便扛了回去。回家後盤點共有六十份，這是我從未得到過最可口、也最大份量的聖誕大餐了；但我家人少，吃不了這麼多，便分裝送給喜歡這家咖啡店的朋友們，當做意外的聖誕小禮物。

離住家不遠有一座大宅，分隔成若干單位出租。幾次遇見大宅的資產管理人，是一名髮色灰白、活力十足的年過半百老太太，她把大宅後門面對大街的白色木板牆，當成恣意揮灑的畫布或看板；疫情期間，儘管行人稀少，她依舊勤奮創作不輟。這天，我看見板上出現一條藍色的斜長方大型圖案，起先不明白是怎麼回事，再看到左上方有一行小字「舊金山疫苗 」，頓時聯想到，這畫面是打完疫苗後護士貼上的創可貼。

疫難期間，有關單位竭力推動民眾打疫苗，雖然明白疫苗的防疫作用，但很多人還是緊張不安，擔憂副作用或併發症而抗拒注射。素人畫家老太太沒有畫鼓吹打疫苗的制式口號、標語或圖案，只是費心、費力、費時畫了那片藍色放大的膠布，好像在說：「嘿，注射疫苗，不過是一片創可貼嘛！」幽默輕鬆的畫語令人莞爾，有如送給焦慮者的精神安慰劑。

防疫期間，禁止室內用餐，店家紛紛向市府租用停車位，搭起簡陋的戶外棚餐區。有一家餐館別具一格，在其他餐位外隔出只能容納一張小方桌的「迷你包廂」，周圍放滿各色各樣的花，還精心搭配花器。好奇問女店主，她說常見客人一個人，尤其是長者單獨來用餐，孤零零地。貼心的她，自家有一個小花房，便把花搬來，花兒有容顏又解語，應是最好的陪伴。

沒想到這個放滿了花之小包間大受歡迎，原先坐兩人都有點勉強的空間，有時竟擠進四個並不相識的人，同桌笑盈盈一起吃喝，完全忘了社交距離。此時此景，讓我想起芭芭拉．史翠珊（Barbra Streisand）唱的名曲「人們」（People ) 裡有一句：「人總是需要人」（people who need people）。

疫期中走街，行人寥寂，人情味卻豐足，良情美意減輕了生活煎熬，是足以銘記的人間風景。