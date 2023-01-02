這輩子在中國和美國度過的時間各半，前三十餘年在北京 ，年輕時記憶力頗佳，對過去的事情總是覺得歷歷在目。來美國後，生活在完全不同的環境，隨著時間推移，理念和思維逐漸改變，但對中國的概念，大部分停留在一九八○年代。

來美之前，我在北京的醫院當醫師，文革結束不久百廢待興，人們之間的稱呼也從以前的「同志 、小同志、老同志、女同志」等稱呼而有所改變，大部分人互稱「師傅」，我聽起來很彆扭。病人來看醫師進到診室，第一句話對我說：「師傅，我腰痛」，我馬上糾正他：「這是醫院，只有護士和醫師，沒有師傅。」可是病人還是改不了口。

中國改革開放後，和國外接觸多了，「先生、女士、太太、小姐」等稱呼開始流行，但都局限在和港澳台同胞及國外有所接觸的人。沒多久，「小姐」這個稱呼大家都不願意接受，因為有暗藏人人都知道的貶義。

一九九○年代，我曾帶著二十個學生回國學中醫，在醫院接觸到不少人，其中很多人我都不認識，但他們都叫我「顧老師」。我心裡想，老師應該只用在學校裡教授學生知識的人，那些稱呼我老師的人，我從來都沒教過你，不敢擔當是你的老師。

再看看周圍的人，大家之間都這麼稱呼，連新聞、報紙、電視都是這樣說法，真的很不理解。遇見一位十多年前共事的醫師，他告訴我：「你帶這麼多學生來北京，你已經成大款了。」我當時不知道「大款」是什麼意思，馬上去問北京的家人，才明白是有錢人或大老闆的意思。天曉得，我帶學生回去，只是想讓這些美國人學習和親身體驗一下真正的中醫，還給培養我的醫院創造一些外匯收入，我完全不是什麼大老闆，後來我想「大款」大概是從英文「Tycon」音譯的。

也曾聽到中國報導有多少人「待業」，而對國外報導則是失業率上升。沒有工作就意味著丟掉工作，為什麼用「待業」而不能用「失業」呢？在英文也有類似的說法：「I am between jobs」，那是比較含蓄地指自己現在沒工作，不會在新聞報導中出現。

最近聽到的新詞是「被優化」，說白一點就是「裁員 」，可是報導中只說某某公司「優化」一千人，真不明白為什麼不能直接說「裁員」？有問題就應面對，不要老是以「猶抱琵琶半遮面」的態度告訴大家。

幾年前，新聞報導北京市驅逐「低端人口」，我不知道是什麼意思？既然被驅逐的是低端人口，那不被驅逐的應該是高端人口了？當時看到的「低端人口」實際上是農民工、鄉下人、外地人、窮人等的總稱，這樣把人分成高低不同的檔次，實在不應該。

新冠疫情大流行以來，看到中國媒體報導，創造出許多新詞彙。開始是清零，以後是動態清零、社會面清零、社會面動態清零、總體社會面動態清零等。甚至封城，以及後來的封控管理、靜默管理、靜態管控、全域靜默等，讓人一頭霧水，無所適從。