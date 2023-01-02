我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區創紀錄暴雨 下波大氣河流周三報到

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

陌生的新名詞

顧華

這輩子在中國和美國度過的時間各半，前三十餘年在北京，年輕時記憶力頗佳，對過去的事情總是覺得歷歷在目。來美國後，生活在完全不同的環境，隨著時間推移，理念和思維逐漸改變，但對中國的概念，大部分停留在一九八○年代。

來美之前，我在北京的醫院當醫師，文革結束不久百廢待興，人們之間的稱呼也從以前的「同志、小同志、老同志、女同志」等稱呼而有所改變，大部分人互稱「師傅」，我聽起來很彆扭。病人來看醫師進到診室，第一句話對我說：「師傅，我腰痛」，我馬上糾正他：「這是醫院，只有護士和醫師，沒有師傅。」可是病人還是改不了口。

中國改革開放後，和國外接觸多了，「先生、女士、太太、小姐」等稱呼開始流行，但都局限在和港澳台同胞及國外有所接觸的人。沒多久，「小姐」這個稱呼大家都不願意接受，因為有暗藏人人都知道的貶義。

一九九○年代，我曾帶著二十個學生回國學中醫，在醫院接觸到不少人，其中很多人我都不認識，但他們都叫我「顧老師」。我心裡想，老師應該只用在學校裡教授學生知識的人，那些稱呼我老師的人，我從來都沒教過你，不敢擔當是你的老師。

再看看周圍的人，大家之間都這麼稱呼，連新聞、報紙、電視都是這樣說法，真的很不理解。遇見一位十多年前共事的醫師，他告訴我：「你帶這麼多學生來北京，你已經成大款了。」我當時不知道「大款」是什麼意思，馬上去問北京的家人，才明白是有錢人或大老闆的意思。天曉得，我帶學生回去，只是想讓這些美國人學習和親身體驗一下真正的中醫，還給培養我的醫院創造一些外匯收入，我完全不是什麼大老闆，後來我想「大款」大概是從英文「Tycon」音譯的。

也曾聽到中國報導有多少人「待業」，而對國外報導則是失業率上升。沒有工作就意味著丟掉工作，為什麼用「待業」而不能用「失業」呢？在英文也有類似的說法：「I am between jobs」，那是比較含蓄地指自己現在沒工作，不會在新聞報導中出現。

最近聽到的新詞是「被優化」，說白一點就是「裁員」，可是報導中只說某某公司「優化」一千人，真不明白為什麼不能直接說「裁員」？有問題就應面對，不要老是以「猶抱琵琶半遮面」的態度告訴大家。

幾年前，新聞報導北京市驅逐「低端人口」，我不知道是什麼意思？既然被驅逐的是低端人口，那不被驅逐的應該是高端人口了？當時看到的「低端人口」實際上是農民工、鄉下人、外地人、窮人等的總稱，這樣把人分成高低不同的檔次，實在不應該。

新冠疫情大流行以來，看到中國媒體報導，創造出許多新詞彙。開始是清零，以後是動態清零、社會面清零、社會面動態清零、總體社會面動態清零等。甚至封城，以及後來的封控管理、靜默管理、靜態管控、全域靜默等，讓人一頭霧水，無所適從。

北京 同志 裁員

上一則

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

下一則

有個好媳婦

延伸閱讀

北京還在艱難抗疫 但第一批康復的北京人已湧入三亞

北京還在艱難抗疫 但第一批康復的北京人已湧入三亞
疫情大爆發 北京重症呼吸道病人較往年多出10多倍

疫情大爆發 北京重症呼吸道病人較往年多出10多倍
天冷進補 中醫警告「這期間」不補沒事 一補恐出大事

天冷進補 中醫警告「這期間」不補沒事 一補恐出大事
大發疫情財？ 北京私立醫院每晚床位費逾萬元

大發疫情財？ 北京私立醫院每晚床位費逾萬元

熱門新聞

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（上）

2022-12-26 02:02
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（下）

2022-12-27 02:02
林青霞高中畢業即出道。(本報資料照片)

巨星轉身變作家 林青霞行走文壇 豁達瀟灑的第二人生

2022-12-27 06:00

都是你害的

2022-12-25 02:01

退休的老美鄰居

2022-12-27 02:00

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招