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異國婚姻趣事

李廣怡

我老公喬是義裔美國人，我們結婚很多年了，他還是只能說上幾個中文單字。我媽在世時跟我們住在一起，喬每天固定的三句話是：早上一句「媽，我走了」，那就是他去上班了；晚上一句「媽，好」，表示他回家了；吃完晚飯，又來一句「媽，吃飽了」，其他時間就是看臉上的表情加上比手畫腳。這樣日復一日，也過了十多年，而且相處很融洽，所以言語不通也有好處，不容易起爭執。

喬是個比我內向的人，平常只要我們吵架，一定是我起的頭，有一次他非要我同意他的看法，我一氣之下，衝著他把「你以為你是那根蔥」翻成英文吼過去。他不解地說：「老婆，我知道妳在生氣，但妳為什麼說我是蔥呢？」我說：「那是表示你重要，我得聽你的，我們中國人有多少菜裡需要放蔥。」他居然得意地笑了。

喬非常喜歡釣魚、打獵等戶外活動，因為打獵太殘忍，我就叫他野蠻人，他不懂為什麼要這樣稱呼他？我說看看你身上的毛，比中國人多，所以你還是半個猴子，我才是真正的人類；他聽了不服氣，對我翻了個白眼。直到前一陣子，他說他頭頂開始掉頭髪，有些擔心，我笑著說：「哈！你又開始進化了，等你毛越來越少，你就變成真正的人類了。」

我們現在已經不視爭執為吵架，而會說是在討論問題；經過多年的磨合，再加上年紀大了，也懶得在芝麻小事上鬥嘴。有一天我心血來潮，突然問他為什麼現在和我討論的事比以前少？他回答了我，翻成中文就是「好男不跟女鬥」，我噗哧一笑，嘿！好傢伙，這麼多年他雖然還是不會說中文，但終於又多懂了一句，孺子可教也，趕快給他點個讚。

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