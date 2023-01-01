《老照片說故事》想念老姨一家人

老姨寄給作者的全家福照片。

母親今生只有老姨一個妹妹，而老姨全家卻在一九六九年跟隨工廠，從中國瀋陽遷至貴州安順落戶。

遙遠的距離，貧困的家境，讓母親從此只好與老姨透過書信傾訴相思。老姨隨信寄來一張全家福照片，母親細看端詳後，把照片裝入相框。後來我家安裝了電話，就成為母親和老姨的心靈熱線，假日年節通話暢談，互相問候祝福。

在這期間，生活條件稍好一些的老姨、老姨夫以及女兒小霞，先後趁著出差和探親的機會，回到東北造訪我家，分別小住一段時間，那段日子，我們家充滿溫馨與快樂。但老姨及姨夫離開之後，母親便叨念： 「過兩年家境好了，我也到貴州看看你老姨。」遺憾的是，家裡一直未徹底脫貧，加上母親不停為膝下五個兒女操勞，不僅年過花甲還未成行，而且相繼患上冠心病和腦血栓。

從老姨與母親通話中，聽出母親話語遲鈍，老姨給我打電話詢問原因，我無奈地述說詳情後，老姨勸慰起母親：「抓緊治療，會好起來的，等過完年，我再回東北看妳。」

老姨的心願落了空，二○○八年十月三十日晚間，老姨大兒子，也就是我的表哥傳來惡訊，老姨三天前因突發心臟病 去世了。

如五雷轟頂，我一時傷感至極。母親此時病情再度發作，老姨的噩耗怎敢相告，於是我與表哥商定，撤掉貴州家中電話，母親讓父親打電話給表哥表妹時就答覆說：「老姨到二兒子家了，或者到蘭州探望親屬。」

母親心裡有了感應，一天午後，依照日曆牌記下的老姨家號碼，挪動病體、拿起電話撥號，自然無人接聽。

春節臨近，母親說出預感：「你老姨再不來電話，肯定出事了。」我心裡湧起酸楚悲悽，很想說：「母親，您再也接不到老姨的電話了。」熬過春節，實在瞞不住了，我在弟妹齊聚父母家時，告訴了母親實情。母親當即老淚縱橫：「妹妹，妳歲數這麼小，怎麼先走了，我們家只剩我一個人了。」

傷心過度，讓母親病情再度加重，癱瘓在床，喪失言語功能，在老姨病逝四年後駕鶴西歸。

現下，貴州老姨家只有表哥、表妹和表弟了，且均已年過花甲。三表兄妹弟中，表哥和表弟遷至貴州後，一直未回東北與我們謀面。由此，每逢年節及老姨、老姨夫忌日，我都將想念託付給雲絮，默默送往大西南。