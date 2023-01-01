記得前年底，家裡收到了剛開始訂閱的第一份紙質的「紐約時報 」。十歲的小兒子吃完早飯，好奇地從塑料薄袋裡拿出報紙翻看，翻來弄去，就發現新大陸般驚叫起來：「爸爸，這報紙怎麼這麼多頁啊？是不是要砍掉一整棵樹才能印一份報紙？天哪，報紙應該怎麼看？每一張都這麼大，我的小手都拿不住。」

說來好笑，我這個做電腦的，隨著網路的日益發達，這些年完全習慣了在網上看新聞，甚少看紙質的報紙。以往住在紐約市裡的公寓樓，又時不時寫點文章，因此經常在街頭報亭或者華人超市 裡買一、兩份中文報紙。搬到郊區以後，因為不方便，就很少買報了。

這兩年因為新冠疫情 ，可以在家上班，省下一點通勤時間，在網上看英文新聞也稍微多些，一開始為的是從英文媒體來獲得更及時準確的信息。紐時等媒介在春天一度提供免費的網上閱讀，我也訂閱了它們每天早上的簡報，常常吃早飯時候瀏覽一下。

看久了免費的文字，不免有些不安，紐時也不時提醒讀者去付費閱讀全篇內容。正好先前訂閱的「紐約客」周刊沒及時續訂，因此前幾日就在網上訂了周末版的紐時。不敢訂全周的，因為沒有時間看，而且訂費不便宜。

訂紙質報紙，部分原因也是因為孩子，我覺得十二歲的老大、十歲的老二應該能看些正經的新聞文字。尤其是老大，當時「社會學習」課程的老師要求他們了解總統大選情況、兩位候選人的政策，具體到雙方對於是否擴充最高法院人數的立場等。雖然不少內容和答案都可以在網上查閱，但畢竟和系統閱讀獲得的信息和知識不一樣，這些二十一世紀的孩子一碰到電腦，就防不勝防地要打遊戲，更是令父母頭疼的事。

想想小時候，報紙對我們來說也一度是很遙遠的概念，最早的記憶是那時學校裡的老師有一、兩份報紙可看，父親的單位也有一份江蘇的省報「新華日報」。我第一次在報紙裡看到關於洛杉磯奧運會的報導，正好也是十二歲。記得那時很喜歡報紙裡的運動圖片，還曾小心翼翼地剪了幾張下來，貼藏在日記本中。

後來報紙的種類越來越多，但是在農村似乎讀者最多的是那種地方性的「廣播電視報」，為的是可以了解下一周電視節目表的訊息等。當然，這種報紙也很有用，當初弟弟在復讀準備高考，父親偶爾在報紙上看到捲菸廠招工的消息，就給他報了名，他就此成為一名菸草行業的員工。

上大學的時候，每個班級會訂幾份報紙，我們班訂的有「中國青年報」，我的第一篇變成鉛字的文章，也是登在這份報紙上。我還曾經訂了英文的「二十一世紀報」，並在上面發表了兩、三篇英文小短文。

普通城裡人看得更多的是各種晚報，記得那時候我偶爾在合肥或者南京拜會親戚，最喜歡的就是在他們家裡瀏覽「合肥晚報」和「揚子晚報」，當然看最多的也是它們的副刊版面。

曾幾何時，各種報刊雜誌都因為網絡媒介的流行，而陷入生存危機，英語媒體也不例外。家裡不訂報，難怪小朋友見到報紙有些奇怪，而四開的大報拿在他們的小手裡，也的確有點可笑；即使對我這樣的大人，看著每天幾十頁的英文報紙，瀏覽了首頁新聞摘要之後，對於其餘五花八門的版面和內容，也不禁要感慨「報紙應該怎麼看」呢？