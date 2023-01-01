移民美國四十多年，目睹我們下一代的成長，由求學至成家立業，在美國文化薰陶下，培養出不同的婚姻觀念，與我們生長在中國的一代截然不同。

他們婚禮的夢想，已不再局限於傳統模式，相當有創意，認為只有與眾不同，才有永誌難忘的意義。我有幸曾參加過兩次新一代的婚禮，對他們的夢想有進一步的體會。

首先是大姊兒子的婚禮，他的夢想構思頗遲，是在事業有成之後，這可能受到來自中國父母的影響。但自從他遇上心上人後，不知是誰影響了誰，兩人開始定下他們的夢想，開始不斷為此目標而努力。由於兩人都在舊金山 長大、完成學業和開創事業，對這個地方有難以忘懷的感情；因此決定在當地結婚，同時希望找到一個夢幻地點舉行婚禮。這個意願，在人口稠密的舊金山，幾乎是不可能的任務。

然而皇天不負有心人，憑他們的努力和許多人脈的關係，他們終於找到在舊金山一處具有歷史性的著名豪宅花園舉行婚宴。這花園面積很大，樹影婆娑，環境優美，彷彿世外桃源，在園內設帳篷夜宴，精美菜色伴以鳥語花香，既有創意而又優雅，讓到會的人士既欣賞而又驚訝，任誰都不相信這特別的地點竟然會在他們熟悉的舊金山。由於交通便利，賓主皆大歡喜，雖花費不菲，但物超所值。他日結婚周年紀念，還可以隨時輕易舊地重遊，意義重大。

讓我印象深刻的，還有兒子的婚禮。兒子和媳婦是在就讀加大洛杉磯 分校時認識，感情進展得很快。兒子的婚姻觀念，多少受了我們的影響，態度隨緣，由於自幼由小學至大學完全接受美式教育，深受美式文化薰陶，思想開放，自從認識媳婦後，志同道合並深受她的影響。

媳婦幼年時曾到夏威夷 居住過，她對那裡的島嶼懷有一種莫名的感情，很欣賞當地純真自由自主和無種族主義的文化，希望有朝一日，能讓大自然的山、海做他們的見證，在眾親朋好友面前與意中人立下山盟海誓，結為連理。

這個超凡脫俗的理想，要付諸實現難度非常高，同時還要顧及一群居住在舊金山和洛杉磯的親朋好友；要他們遠渡重洋，去到一個海島參加夢幻婚禮，簡直是天方夜譚。何況以媳婦出身自小康家庭，經濟能力有限，這想法根本就是遙不可及的童話故事。

可是她卻立志一定要實現夢想，為達到目標甘願拚命勤奮讀書，上著名大學，選讀賺大錢的學科，一切計畫周詳，準備賺到足夠的本錢後實現夢想。往後幾十年都沒有改變這個想法，她那種矢志不渝的堅持，感動了我這個沒有多大意願的兒子，兩人決定從加大洛杉磯分校開始，一起依計畫共同奮發。

十年一晃即過，在他們愛情長跑下，一步一步地實現計畫，先是完成專業資格，一個是律師，一個是網路專才，繼而勤奮工作不斷儲蓄，終於籌足本錢到夏威夷一個著名島嶼舉行浪漫婚宴。期間他們包辦全部經費，包括津貼遠道而來的賓客酒店和機票，把不可能的事變成可能。他們兩人經過十年的努力付出，也奠定日後紮實的感情基礎。

回顧我們在香港的那個年代，對婚禮形式沒有那麼重視，比較注重建立穩固的事業和經濟，重視勤儉和積蓄，因此比較傾向一切從簡，做法都非常殷實，只是在過程中，似乎少了一些浪漫的成分。