「台北北一女樂儀旗隊，將於二○二三年一月二日，參加在洛杉磯 近郊巴沙迪那舉行的美國第一三四屆玫瑰花車遊行 。」看到消息，讓我想起公公，因為公婆兩人曾經在巴沙迪那住了十年，而且就住在花車遊行路線的科羅拉多大道附近。

我的公公是標準的山東人，身材高大，走起路來不僅步子邁得寬還矯健如風。有一年，我一個人回台灣，參加僑務委員會在陽明山舉辦的海外中文學校教師才藝研習班，趁著周末下山到景美萬隆街家中探望公婆。

臨到該回營隊時，公公陪著我從家門走到羅斯福路口，我們看到一輛當年還是台灣省公路局的班車，在馬路另一邊朝我們緩緩靠近；我想這下糟了，大概是趕不上這班公車了。這時只見公公一邊高舉右手，一邊一個箭步穿過馬路往公車飛奔而去，適時讓氣喘吁吁緊跟在後的我，順利搭上那班進城的公車。

提筆至此，讓我想起公公因癌症 過世前幾個月，我去洛杉磯參加一個活動後，到巴沙迪那看望公婆。那天公公心情特別好，堅持帶我們去上館子，當我看著公公推著助行器，在婆婆、小姑和我的簇擁下蹣跚前行時，心中五味俱陳，滿心不捨。

公公的個性開朗樂天，很會安排生活，先生常提起他小時候，和兩個妹妹最開心的事情是每當公公打麻將贏錢，總會帶著全家去西門町看電影、到中華路上館子。說的也是，當他和婆婆兩人住在巴沙迪的日子裡，生活過得簡單有規律，每天看書做運動，搭公車去中國購物商場，吃個早飯逛逛超市及書店，買一份世界日報和租些電視劇影碟再回家。

這十年中，我們全家每年固定從東岸飛到洛杉磯探望他們一、兩次。那陣子我時常找機會去洛杉磯參加活動，每次一定去巴沙迪那探望他們。印象最深的是跟著公婆到處逛商場上餐館，更記得每晚陪公公看完兩片影碟後，他總是叮囑我該上床睡覺了。這些點滴讓平日忙著為人妻、人母的我，享受為人媳婦被疼愛的幸福。

公公在巴沙迪那過世後，婆婆就回台灣定居，現在兩老的骨灰一起安放在三芝。回想起和公公互動的往事，讓我更加懷念及珍惜這份難能可貴的親情。