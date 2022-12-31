《老照片說故事》兒子的童言童語

當時作者三歲的兒子，撫弄著家中的鋼琴。

﻿回顧三歲的兒子撫弄我們剛給姊姊買的鋼琴的照片，童言童語不斷地迴盪在耳際。

有一天，我牽著姊弟在住家附近散步，剛學認字的兒子看著我們三人在路燈照射下的背影，說道：「這個影子好像『小』啊！」可嘆當年中文字聯想力超強的兒子，現在除了「小」字，總共認識的中文字恐怕不超過十個。

我們還在台灣的時候，看到阿姨從紐約寄來的初冬照片，兒子看慣地處亞熱帶的台灣，一年四季樹木長青，他不禁問說：「美國的樹怎麼都沒有頭髮啊？」，跟「天天天藍」的歌詞中「不知情的孩子他還要問：你的眼睛為什麼出汗？」一樣有想像力。

看到久未謀面的外婆滿頭白髮，兒子問：「外婆，妳頭髮這麼白，很快會死嗎？我不要妳死。」女兒馬上糾正：「每個人都會死，但是放心，外婆很健康，還不會死。」幼童差兩歲，認知真的是差很多。

有次兒子聽到父親服務空軍的玩伴說：「屏東飛機場 的飛機，都是我爸的。」他也不甘示弱地說：「高雄海邊的船，都是我爸的。」每個小孩心中，都是爸爸最偉大。

外子年輕時，對別人的言行不以為然，會回應「豬八戒」，有次他回我「豬八戒」後，還開玩笑地問女兒：「我跟媽媽，誰像豬八戒？」一向親她爸的女兒選邊站：「媽媽，」氣得兒子大罵：「豬八戒的姊姊，」為了替我打抱不平，他急不擇言，逗得全家人大笑。

兒子跟幼稚園同學比手畫腳，還模仿起古裝電視劇的台詞：「看我跟你決一死戰。」看古裝劇還真有助於中文教育 ，怪不得妹妹兩個在美國出生的女兒，都能說得一口流利的華語，因為小時候常跟和他們同住的奶奶一起看中文連續劇。

有次我懲罰他不准看那晚的古裝連續劇，他趁我在廚房炒菜，竟然使出苦肉計：「XXX，對不起，今天我不能看你了，因為我媽媽不准。」逗得我一笑泯「恩仇」，確定他知過且會改過，當即解禁 。

他跟奶奶說，很想我們准許他養一條狗，奶奶說：「狗確實很好，以前養了多年的狗，很通人性。」那天我下班發現他沒有把玩具物歸原位，大聲責備他，沒想到他竟活學活用：「媽媽都不通人性，還是狗比較通人性。」

眼看孩子長大有自己的家庭，跟我們漸行漸遠，難免悵然所失，但想到他們兒時的童言童語，曾帶給我們多少歡樂，讓人回味無窮，這不就是育兒之樂嗎？