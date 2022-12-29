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《老物件情懷》竹編河蝦

文、圖／曾華容
竹編河蝦。
竹編河蝦。

趁年底前大掃除，清理時看到櫥櫃下層角落處，擺了一對竹蝦。看到這對竹蝦，回憶重回二○○六年返鄉遊澎湖之行。

這是由高雄觀光局為促銷與澎湖的經濟發展而舉辦的活動，滿載渡輪的觀光客由高雄港出發，一路風平浪靜、陽光普照。大姊幫我們訂了船票，同行的還有二姊、二姊夫、外甥及朋友為伴，姊妹同行機會難得，大家玩得很開心。

我們隨旅行團去了澎湖天后宮、桶盤嶼、跨海大橋等地，吃了劍蝦、龍蝦、章魚、九孔及各種生猛海鮮，還品嘗了金瓜米粉、絲瓜、仙人掌冰，行囊裝滿花生酥及各種特產。

此行除了享受美食美景外，我最想去逛的是手工藝品。大姊到過兩、三次澎湖，已是識途老馬，她帶我們去一家她認識的茶具行兼手工藝品，店內陳列的除了茶具、文石，還有貝殼飾物、瑪瑙、石刻等，其中以一對竹蝦最令我動心，第一次看到如此細膩的手工，欣賞之餘更是佩服。

大姊說：「我買下送給我五妹。」老闆回答：「有人欣賞我的竹蝦，這是緣分，就送給妳妹妹。」我們謝了又謝，買了幾塊文石，外甥也訂購茶具，回報送竹蝦之情。

老闆說：「我從小在竹山長大，也喜歡自己編竹器，做竹編要先學會選竹材、劈竹篾。台灣鹿谷、竹山一帶出產麻竹是竹編用的最好竹材，竹子不能太熟也不能太嫩，太熟容易破裂。最好是斜竹，就是斜斜彎下來的竹子。還要選軟絲，看作品選竹材。編細竹要很專心，用刀片剖竹篾，細針挑竹片，不能久坐盯住竹片，要活動一下再做，有要領，好視力，更要有功夫才行。」聽他細數編竹蝦的竅門，才知過程不易。

這對竹蝦應該是仿河蝦形狀編成的，大小一樣，長十七公分、寬五公分、厚二點五公分，蝦頭、蝦身、蝦尾、觸鬚、蝦爪各用不同尺寸竹片編成，這麼細小又薄的竹片竟能變化成河蝦，真令人嘆為觀止。

我不善國畫，卻很欣賞水墨畫的河蝦，簡單幾筆就勾勒出蝦子的神態，深淺濃淡變化中增添其魅力，活靈活現躍然紙上，而竹蝦細膩有序，更是巧奪天工。這些傳統工藝技術漸漸式微，有待後繼者努力才能讓其源遠流長。

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