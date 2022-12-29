最近經濟不景氣，失業率升高，許多公司傳出裁員 ，我服務的公司內部也是一片風聲鶴唳，令我想起二十年前第一次被資遣的時候。

二十世紀初的美國，正是互聯網泡沫化、科技股票紛紛墜落時，大環境如此，我服務的C公司資訊部門也因前些年過度擴張，開始逐步重組 收編。

紐約華爾街上聽到的消息，卻是C公司仍然欣欣向榮，仍在招募人才，但熟悉內情的我們深知公司是招募一人進來，資遣十個人出去，以「一進十出」的方式，達到減少開支及瘦身換血的目的。

有一天早上，我收到開會的電子郵件，是老闆寄出來的，十時要在別層樓開會。當時納悶怎麼會選在別層樓呢？我忙著手頭上的事，也沒有在意。

十時我準時去開會，那是一間可供三、四人開會的小會議室，除了我的老闆外，還有另一人也在場，他自我介紹是人事部的人，然後說公司正在重組、整頓中，我被資遣了。他持續講了一些美麗詞彙、遣散費、離開公司的程序、找工作的過渡期等，但多數時間我的腦子都是一片空白。之後，我在遣散協議上簽了名，就被直接帶到停車場，我辦公室內的私人物件也已為我打包好，在停車場等著我。

根據C公司的遣散協議，我服務了四年，有兩個月遣散費，原有的保險可持續兩個月，在未來的三個月，我也可以免費地到一家就業 服務中心去找工作。

那時的我衝勁十足，但面對第一次被資遣，以及房屋貸款、家庭開銷、小孩子的教育費等，內心憂慮又徬徨，我下一個工作在哪？兩個月內我可以找到新工作嗎？

我幾乎每一天都到就業服務中心「上班」，在那專心認真地找工作。在那裡遇到許多同是天涯資遣人，大夥同「難」相憐，時常互通有無、互助合作。

在尋覓工作的策略上，我思考要回到土木工程老本行？還是繼續在資訊產業內覓求機會？因為工作供給的關係，我只得繼續在資訊產業內闖蕩。

找工作之餘，也依規定申請了失業救業金，錢雖不多，也不無小補。很幸運地，藉由朋友的介紹、推薦，經過兩輪面試，一個半月後順利地找到了下一個工作。而有一周，我同時收到C公司、新公司及失業救業金的三張支票，真是令我暗自竊喜。

回顧那段資遣往事，這回我又感受到了裁員的氛圍，我在張望，自己會是第幾波被資遣啊？我已不再年輕，但負擔已輕，若再次被資遣，或會懷憂，或是竊喜，或許吟起不如歸去，順勢退休去。