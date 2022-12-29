午夜夢迴，思緒紛繁，久久不能入睡，忽然發現我已仙逝61年的母親慈容浮現出腦海，往事一幕幕清晰再現。

我出生時，外公外婆已過世，母親從來不談娘家的事，所以我對外公家的光景一無所知。不過我聽長輩們稱我母親為「三小姐」，並看到她十七、八歲正當豆蔻年華時的全身照片，那模樣是鵝蛋臉、大眼睛，齊耳短髮，右耳鬢上方別有一朵精緻的髮花。

照片中的母親身穿一件月白色、剪裁得體的旗袍，旗袍半高領口有三排葡萄鈕扣，半長袖寬袖口，腳穿長統黑襪配上白鞋，左手腕上還戴著一款女式手表，整體是素雅大方，含笑而不露。這是當時中等階層淑女的時裝打扮，所以我可斷定外婆家應屬於殷實小康階層，母親則是一名小家碧玉。

母親婚後和父親育有六名子女，後來存活四個，一子三女，她對我們的愛深藏不露但又無處不在。抗日期間上海淪陷，父親失業經濟困難，入不敷出，要維持全家人的營養，真是「巧婦難為無米之炊」，但母親自有妙計。

有一次母親燒了一道蒜苗黃魚，這是上海人愛吃的家常名菜，一家六口共享一條小黃魚，誰也不敢先下筷子。尤其是我，家中排行老二，既非受寵的老大、么女，更非寶貝兒子，自知輪不到我吃魚，但又不想吃蒜苗，因此遲遲不動筷子。母親看在眼裡，她等大家動筷後，見我仍然不伸筷子，就假裝很生氣，夾了一筷子蒜苗放在我的碗裡，我也不得不吃了，雖然吃不到魚，但也增加了營養。

母親身上顯示的優良人格特質和弱點都是時代的影子。她甘願當賢妻良母、相夫教子，未嫁時勤學烹飪，學習針線刺繡，少讀詩書，只有小學三年級的文化。

我大姨媽精明能幹、辦事利索，卻大字不識，因為那時仍遵循「女子無才便是德」的古訓。母親那一代五、六歲時還流行裹小腳，可是姨媽性格剛烈，數次扯斷了裹腳布，母親也因此受益免受裹腳之苦，保持了一雙天然大腳。

那時代要求女子「在家從父，出嫁從夫」，所以母親體貼父親，唯命是從，但有一次她竟然做出了驚人舉動。那就是父親給我和姊姊每天過多的家庭作業，沒完成的話，就用他超硬的指關節 「咚咚咚」地敲打小孩的頭頂，每每痛不可忍。

終於有一天母親趁父親不在時，拿起課外讀本扔進爐灶化為灰燼。父親回來發現後勃然大怒，竟然無情地命令我母親站在客廳中央，用一把長柄板刷劈頭亂打；母親巍然不動，沉默認罰以示抗議，母愛深似海啊。

中國自古以來「重男輕女」，如果女子嫁人後久無子嗣，就像犯了罪，嚴重的要被婆家逐出。母親出嫁後一連生了三個女兒，接著又懷上了第四胎。

她內心徬徨不安，唯恐又來一個女孩，不能為夫家傳宗接代。她悄悄地叮囑產婆，若是生女，立即送到美國人開辦的育嬰堂抽屜內；結果不幸言中，我的四妹剛剛落地就遭到棄養的命運，至今仍不知所蹤。

等我們長大後，對失去四妹的事都很遺憾，有名好心的民警表示願意幫我們尋找，但四妹身上未留下任何紙條標記，要尋找毫無線索。我心中始終難斷懷念情緒，每當工作出差外地，聽說某地某人長得非常像我時，就有一種想去追尋的衝動。再說當年四妹被送走後不久，年幼的三妹又出了痧子，不幸夭折，母親一連失去兩個女兒，也是心痛不已、懊悔莫及。

母親的優良品德，表現在勤儉持家、物盡其用。經濟寬裕時，家人吃飽穿暖再補充點魚肝油，過年時，每個小孩都有新衣和新鞋，母親自己則是一年四季布衣淡裝、樸素無華。

記得母親三十五歲那年，為了參加小叔婚禮才為自己訂做一件暗花織錦緞旗袍，燙了半內捲的頭髮，但日後再也沒見她穿過。

抗日戰爭困難時期，母親更是物盡其用，常言道：「阿大穿新、阿二穿舊、阿三穿補、阿四穿破」，母親的妙招是把衣服大改小、內裡翻面、裙改褲、褲改背心等作法，把我們一家六口的衣著整舊如新。她還用裁下來的邊角以及另料糊布胚、墊鞋底，把破襪子剪拉成長條綁拖把。

我們姊妹兄弟當時花錢的玩具，只有一個赤膊裸體的西洋娃娃，爸爸放在座鐘上，規定只許看不許動。母親的身教樹立了良好家風，但回過頭來看我們現在豐富的物質生活，兒孫們脫套換套的衣服、大把五彩繽紛的精緻玩具等，穿舊了、玩夠了就丟掉，令人不勝感慨。

母親由於常年勞累過度，五十七歲那年不幸得白血病過世，未能享受子女福報讓我終生遺憾，她的身影永遠活在我們心中。