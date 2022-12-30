《老物件情懷》小秦俑

作者朋友送的小秦俑。

來美近四十年，在異鄉的日子飄泊不定，直到搬到西岸後才似乎感到落腳了，很多物品在多次搬遷中不知所終，但是有一個小泥人在兜兜轉轉中，竟然還留在身邊。

當年在西南地區的一個小鎮陪外子讀書時，小型學府只有二十多名留學生，生活簡單平淡，似乎只有每個月開一個多小時的車程外出，到阿布奎基市購買東方食品，是生活中的大事。再來就是開學前，看看入學的新生有沒有新鮮的訊息，以當成消遣話題。

當時有一名韓姓女學生來自北京，那個時代，中國能出國留學的人著實不容易，幾乎要有獎助學金才能如願。這名女同學和我比較聊得來，她告訴我，她在舊金山轉機時，一個朋友見面後給了她五十元，轉頭匆忙離開說要去打工了。

一年後，我們離開了小鎮，那時候女同學給了我一個小泥人秦俑做紀念，說好好珍惜，因為出國時她只帶了幾個出來。我們把全部家當搬上車，橫跨美國中西部到了新澤西暫居，前途茫茫；兩個月後外子申請到另一所學府繼續研究所課程，我們又搬到了紐約上州 。

此時我們也聽說韓姓女同學到了紐約市 ，她的美國男友在那裡當老師。有一天我接到電話，她說要到上州普拉茨堡附近的男友老家舉辦婚禮，說那個小鎮居民連中國人長什麼樣子都沒見過，中途路經我家想留宿一晚，順便向我借婚紗。

我的結婚其實很簡單，當年我在求學的大學城請了指導教授和一些友人，在中餐館吃飯並照相留影。那時當地美國人的婚紗是沒有租借的，都要購買，有時會聽到新娘穿的是當年祖母或母親穿的婚紗。助人為快樂之本，我們住的已婚學生宿舍有兩間臥房，於是就答應借住。一周後，他們回紐約市之前把婚紗送回，事後也有寄照片來。

旅居美國的日子，我們也看過一些秦俑士兵和戰車特展；搬到加州 後，有一天我打開盒子看小秦俑，發現斷了手掌，還好「斷肢」並沒有弄丟。有一天請外子幫忙黏上，看著這個小秦俑，往事歷歷在目，猶記當年求學歲月。