說起阿根廷真正進入我的視野，當屬在一九八二年四月，英國 與阿根廷爆發福克蘭群島戰役；當時阿根廷因為長期在軍事執政團的失效管控下，造成政治腐敗、經濟衰退、外債高築與民主退步。那時的總統兼陸軍總司令加爾鐵里將軍，決定孤注一擲，向英國屬地福克蘭群島和周邊島嶼用兵，藉此激起阿根廷百姓的民族意識，好轉移國內政情紛爭。

不過當時世界第三大海軍強權英國，決定動用皇家 海軍近百分之七十的裝備人員，組建一支遠征特遣艦隊，南下遠行至南大西洋應戰。

當時和我一起就讀中學的同班同學，對福克蘭群島戰況時常關注，大家看來均是強烈支持阿根廷「收復失土」的愛國行為。那時，英國與阿根廷的精采海空大戰，是同學之間每日不可或缺的話題。隨著英國海軍陸戰隊登陸福克蘭主島後，阿根廷陸軍在島上節節敗退，頹勢已現，有些同學難掩「洩氣」之感。看來我們這些熱血青少年，在萬餘公里之遠的太平洋西海岸，所投入的關注程度早已超過所謂「吃瓜觀眾」數十倍了。

等我升上大學一年級，和自陸軍作戰參謀下士退伍後、再回到校園念書的王兄同寢室；王兄也提及在某次演習時，他和所屬的陸軍步兵師官兵，曾經奉命登上一艘由客貨輪改裝的代用人員運輸艦，模擬從台灣高雄港，緊急運補軍隊前往外島增援的課題。

這是中華民國 國防當局在福克蘭群島戰役中獲得啟發，並實際操演論證的案例。當時英國皇家海軍將「大西洋號」貨櫃輪改裝成代用航空母艦，將載客的遊輪改裝成人員運輸艦，並將遠洋漁船改裝為掃布雷艇。

大學畢業後我向中華民國海軍艦艇部隊報到服役，我所屬單位的技術圖書館，不但有一本福克蘭群島戰役的專書；而且歸檔上架的多本海軍內部通行的「海軍學術雙月刊」中，收錄多份由海軍官校的戰術教官，或三軍大學海軍戰爭學院學員所翻譯的福克蘭戰役評析文章。

閱讀後，更讓我對英國和阿根廷的交戰和當時政經局面，有了更通盤了解。

來美國讀書時，與一名來自阿根廷的「拉丁情人」在母校宿舍區相識，她是義大利後裔的律師，利用暑假來母校附設的語文班短期進修英文。我們之間的對話一定要使用阿根廷的西班牙語官方名稱「馬爾維納斯群島」，來稱呼世界上普遍使用的英文名稱「福克蘭群島」，才符合她這名法律人的「政治正確」。

還記得我們幾位簇擁著她高唱「阿根廷，別為我哭泣」（Don't Cry for Me Argentina），她幽怨高昂的歌聲，瞬間將大夥帶往廣袤的阿根廷大草原上神遊。

在新冠疫情仍肆虐時，二○二二年也正是英阿福克蘭群島戰役四十周年。環顧這些年以來，每次在媒體上瞥見阿根廷的動態，幾乎沒有太多的正面消息。我也感慨這個得天獨厚的資源大國，何時才能走出困境，向世界發出「世界，別為我哭泣」的訊號，想必這也是多年前相遇的那位「拉丁情人」執業律師，所熱切期盼的答案吧。