抗日戰爭是民國以來，歷史上最悲慘的一頁，讓許多年輕人自動投身救國救民的行列。

家父當年才十五歲，不僅是優等生，在家中也是孝順的兒子。此時在校方帶領下，到各鄉鎮去貼抗日傳單、唱抗戰歌曲、肥皂箱上演講、演街頭劇、打金錢板（類似數來寶）聚眾，呼籲同胞們抗敵救亡圖存。家父被派打金錢板、穿鄉過鎮多次以後，心中的愛國救民意志越來越強大，他徵求祖父同意，讓他從軍上戰場殺敵。祖父告訴他：「你年紀還小，書未學成，年少體弱，肩不能抗槍、手無力提物，如何打仗？怎麼報國？」

此時的父親想到覆巢之下無完卵，不聽祖父所勸，與友人偷偷離家出走去從軍，沒想到年紀不足無法進入軍校。他只好經表兄友人介紹到軍醫院去當護理助手，幫忙照顧由前線退下療傷的軍人們。

兩年後，有長官受他愛國赤誠感動，讓他提前進了軍校。父親在班上年紀最小，因從軍機會得之不易，他非常努力，在軍中各方面都表現得極優異；不久二戰結束，內戰又起，他隨軍初到台灣時，曾收到祖父一信，以後就失去了聯絡。

兩岸通航之後，父親在弟弟的陪伴下回到老家，他要祭拜父母，並探索他們去世的真相；當事實確如他所預料的時候，那種忠孝不能兩全的椎心之痛，令他長跪哭倒江邊。

父親返鄉數次，每次都將身上財物分發散盡才離開。有一次，我到舊金山 唐人街購物，當天適逢父親也到唐人街辦事，我無意間發現他正在一家小餐館吃飯，就進去問候他，見到桌上只有包子和稀飯，心中頗不以為然地怪他，難得到唐人街，為什麼要那麼節省不好好享受一下？

父親意味深長地看著我，並緩緩表示：「我這裡少吃一口，家鄉的人就多得一口。」對他的同胞之愛我無言以對，難怪每次返鄉，他永遠怪自己錢沒有帶夠。汶川大地震 ，我們已捐款賑災，省吃儉用的他另外又捐了不少養老金去救災。

為了紀念雙親，他在祖父母投江附近的山坡上，建了一座八角亭，除了讓鄉親遮風避雨歇腳之外，坐在涼亭可以遠眺雲淡風清、寧靜無波的江面，以及山下的綠野平疇。最初父親為涼亭題名「懷親亭」，幾番深思後，他決定擴大心中境界，改為「懷鄉亭」，以紀念自己年少愛國愛鄉、驅逐倭寇的那一番凌雲壯志。父親去世十一年了，他一生勤奮廉潔、為國為民的奉獻，令人感念。