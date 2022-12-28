日前以柬埔寨為基地的不法集團，誘騙了不少年輕人前往柬埔寨從事電信詐騙活動，幫派分子禁錮虐待手段駭人聽聞，讓我回想起了在美國所結識的一名柬埔寨大學教授。

我自幼在同為教師的父母親熏陶下，在幼稚園就學會許多中文詞彙。初入小學後，最喜歡看的雜誌竟然是「國際現勢」，適時每周都有機會到母親任職的學校圖書館，翻閱每期頁數不多、相當簡要的「國際現勢」。

當年正值越戰末期，而越戰本質也恰符合國民政府蔣氏政權大力宣揚的反共國策，所以台灣的老三台電視頻道（台視、中視、華視）晚間的國際新聞，都持續關注越戰。另外，母親也曾提到她就讀大學時，和來自越南 、馬來西亞僑生同窗共硯，彼此間交流的往事讓我神往；加上時任南越總統阮文紹、高棉軍事強人龍諾等近似中國人的名字（據報導他們均有華人 血統），也令我對東南亞華人社群頗為好奇。

往後的發展是一九七五年，原來均屬於印度 支那三邦：南越、高棉、寮國，均落入共產政權之手，赤色高棉政權在波帕的血腥統治下，變成了名副其實的殺戮戰場。在短短三、四年內，當時高棉七百萬人口中有約一百五十萬人在非正常的情況下失去生命，尤其知識分子更是被有計畫地鏟除，這些慘狀，藉由華裔高棉籍演員吳漢在電影「殺戮戰場」（The Killing Fields）中，很具象地詮釋了出來。

隨之而來為越南共產黨政權入侵高棉，並駐軍達十年之久，所幸越南撤軍後，高棉武力對峙的各方總算願意放下武器，組成聯合政府，改國號為柬埔寨，好迎向內戰後和平的美好未來。

一九九五年初我來美國讀書時，碰到了許多遷自中南半島的移民，也遇見寥寥數位來自柬埔寨的土生華僑同胞。其中一名祖籍潮州地區的女同學跟我比較熟識，她分享兒時隨家人逃亡到泰國邊境，並在泰國東境的難民營待了約五年時間，最後才輾轉來美國，不過她對於過往的夢魘並不願多談。

後來我利用暑假期間到加州州立大學長灘分校，修習兩門母校碩士班認可的課程。猶記得在七月底於宿舍區遇到一名中等微胖身材、皮膚略顯黝黑、看來敦厚樸實的英語碩士研究生，他接受了全額獎學金的補助（依稀記得他曾提到大概是一年兩萬五千元美金），甫自柬埔寨抵達美國報到準備入學。當時他約為三十一、二歲，稍長我幾歲，因為兩人年紀相當，我又對越南、柬埔寨的國情小有研究，話匣子自然打開來。

我們先聊起柬埔寨的民族結構，他提及柬埔寨主要民族的先祖原先散布於緬甸、印度東北端和尼泊爾的接壤處，隨著先祖的遷移，也順道將帶有印度教色彩的佛教引入了柬埔寨王國，無怪乎現在柬埔寨被普遍認為是一個佛教國家。

而如此形成的柬埔寨人，再加上後來經由西界暹羅王國入侵帶入少許的傣族，和部分來自中土的漢民族，以及跨入柬埔寨東部國境的越南民族，才塑造了現在柬埔寨的人口結構。這名仁兄的夫人就是一名祖籍潮州的土生華人，在他皮夾內的全家福照片中，一名身形不高的華人相貌女子，和一個可愛的兒子以及他本人，構成了一個和樂家庭的畫面。

我們更加熟稔後，他才告訴我，他的真實身分是柬埔寨當年全國唯一一所大學中的大學教授，且身兼大學註冊組主任，他也是從該所大學畢業取得學士學位後留校任教。原來就在不久之前，柬埔寨各交戰武裝派系停火後合組聯合政府以來，雖然硝煙不再，但是剛從人間煉獄和內戰廢墟走出來的柬埔寨百廢待舉。適時有許多聯合國的工作人員進駐協助，這位仁兄特別把握住機會，和遠道而來的美國及澳洲友人學習說英文，並且大量閱讀這些英語人士帶來的英文雜誌期刊，來充實自己的本質學能。

想必也是他的刻苦和奮鬥不懈，才能獲得這份得來不易的出國兩年攻讀碩士機會；他也是柬埔寨第二位官派、獲國際組織全額資助，並被選派到美國進修的當地大學教授。

我和這位教授仁兄在學生宿舍相處僅僅數周，他的勵志故事，隨同他黝黑的膚色和質樸的微笑深植我心。同時我也非常震驚當年赤色高棉政權，在一九七五年用槍桿子推翻了親西方的龍諾政府，竟然套用兩千三百年前秦始皇使用的「焚書坑儒」伎倆，不遺餘力地殘殺知識分子，造成柬埔寨知識分子的嚴重斷層。

然而這位教授仁兄何其有幸，走過了先前不堪回首的歲月，正巧掌握住機會，成為國家重新建設撥雲見日的先行者；想必學成回國之後必為執牛耳者。在此，祝願我這位勉強稱得上是同窗的年輕教授和全家人，一切安康。