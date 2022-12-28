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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

《老照片說故事》意外的重逢

文、圖／楊毛
在世界日報的版面中，見到久違不見的好友崔海倫（右起第五位）。
在世界日報的版面中，見到久違不見的好友崔海倫（右起第五位）。

日前接獲表妹的來電，得知她已經在一周前自台北飛抵舊金山灣區探望她的母親，也就是和我情深如母女的姑母。

理所當然的第一時間，就先詢問九十二歲姑母的近況。表妹告知，她非常感恩當地家庭服務社的中文組義工們，經常會有充滿溫暖和愛心的姊妹們去陪伴姑母，敘敘家常，噓寒問暖，給予獨處老人些許陪伴。

我問表妹是什麼樣的機構？因為馬州似乎沒有類似的服務機構。表妹就傳來一張二○二二年十二月九日周五世界日報的剪報讓我參考。

令我意想不到的驚喜是，相片中提及的義工主任崔海倫，居然是我二十二年前，自馬州搬遷至加州灣區的好友海倫。頓時思緒飛騰，猶如輕煙般冒出腦海。

二十二年前的我們，彼此都是正在為家庭打拚的盛年女強人，因為同是台灣鄉親，且年齡相近，談話十分投機，自然而然地成為好友。

奈何當時我們都太忙而無法常聚首，唯一聯絡的時候就是彼此互吐苦水時，接著相互打氣勉勵一番，又鼓起勇氣繼續前行，歲月就在不知不覺中度過。

記得有一天海倫約我相聚，好不容易抽出時間，滿心歡喜準備去赴約；誰知她臨時告知因為年邁父親有突發事件，要立即趕赴舊金山去照顧。

當年她沒有詳細的說明，也沒有正式的告別，突然就消失得無影無蹤。從那時起，我們就再也沒有見過面，因為她一直沒聯絡我，我也沒有她的連繫方式，我們就如斷線風箏，在沒有彼此的天空單獨飛翔。

當時我的心裡是百般不悅和千般不捨，覺得她不在意也不珍惜我們的患難友誼，但我再三地告訴自己，或許是她有難言的苦衷。所以漸漸地釋懷看淡，不再自我糾結，這段友誼也就在我的心靈深處暫且封塵了。

沒想到二十二年後，居然在世界日報版面上見到她的相片，我一眼就認出她那依舊和靄可親的未老容顏，刹那間喜出望外、不敢相信。我立即請表妹聯絡海倫，海倫也很快速地來電問安，我們在電話中聊得欲罷不能，久久無法自已。

別離二十二個漫長歲月，彼此人生旅途中經歷的點點滴滴、絲絲縷縷，豈能夠三言兩語就道盡？但只要重逢了，我們就有機會再續前緣。感謝世界日報無所不在的力量，它成就了我們都沒料到的久別重逢。

世界日報 馬州 灣區

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