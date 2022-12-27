一九五○年代初，中國各地展開一場史無前例、來勢洶洶的鎮壓反革命分子運動，層層發動群眾，檢舉揭發國民黨軍遺留在中國的殘兵敗將和潛伏特務，以及雜牌隊伍和日偽殘部中的反動分子；土匪、惡霸 、反動會頭子等一律「榜上有名」。

當時政府發出號召「坦白從寬，抗拒從嚴」，有上述問題的人，惶惶不可終日。有的人前去自首，有的人逃之夭夭，大都難逃天羅地網。被抓捕歸案後，罪惡嚴重、但無涉及人命的，一般判處無期或有期徒刑，投入監獄 執行勞改；有涉及人命的，大都判處死刑送入監獄，等待執行搶決。

此時恰是夏末秋初，監獄的衛生髒亂，蒼蠅、蚊蟲、蝨子、跳蚤氾濫成災，加上罪犯人滿為患，於是監獄爆發霍亂、傷寒等瘟疫，每天都有病死的犯人被抬出監獄。

在嚴峻情況下．監獄管理部門向囚犯發出緊急通告：「要求有醫術者，立即報名救治病患，若減緩瘟疫，將給予減刑。」此話一出，許多囚犯爭相獻藝求生。分別在山東昌濰地區安邱及濰縣兩地監獄服刑的婁某和劉某，先後報名，其實他們並非科班出身，只是在私塾看過醫藥古籍，記得一些中醫治病的「湯頭歌訣」，略懂「歧黃」而已。

為了死裡求生，他們決心賭一把。經批准後，他們當即分別開出了藥方，由監獄派人購藥，用麻袋買來大量中草藥，用做飯的大鐵鍋煎煮，讓所有人員用大碗喝藥。連續喝了三天後，大部分人病情減輕，又繼續喝了兩天，染疫者基本上已痊癒，監獄的疫情 很快地逐漸消失，監管人員和囚犯皆大歡喜。

疫情過後不久，獄方兌現承諾，分別給婁、劉兩名死刑犯改判為無期徒期，不久又改為有期且不斷減刑。沒過幾年他們便出獄，搖身一變成為聞名遐邇的大夫。

婁姓大夫出獄後，昌濰地區人民醫院把他當成高階知識分子禮遇，聘為中醫科主任。一九六一年，我母親罹患子宮頸癌末期，我到醫院請他出診，途中我告訴他，不要對母親說是癌症 ；他看診後說母親的病是「血山崩」，開了處方，服藥後也未見好轉 。

劉姓大夫出獄後，就沒有婁姓大夫幸運，村裡拿出幾間房屋，讓他在民兵監督下接診。直到一九八四年，我去請他到醫院給妻子看病時，還要經過本村民兵連長的批准。