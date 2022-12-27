今年二孫子卓倫的生日晚餐，兒子別開生面，特別邀請親家、我與妻子和他一家人，到一家歷史悠久的Bob’s Big Boy漢堡餐廳舉行。

那天黃昏，食客很多，雖然我們早有預約，還是被安排坐在前廳等候，讓我們有機會三代同堂排排坐。兒子很有興致地跟孫子、孫女說：「看這家古老的餐廳，有大型的靠背紅色卡座位，他們跟麥當勞 一樣，也有很多分店，而且創立的時間比麥當勞還要早，但比較古老。這間餐廳就是爺爺、奶奶和外公、外婆年輕時代的漢堡快餐店模樣。」媳婦隨即帶充滿好奇的孫子孫女，到餐廳外面拍照留念。

兒子說他選擇的這家位於伯班克的老餐廳，至今已二十九年，仍保持原貌。遠在一九九三年麥當勞家族接辦這家餐廳後，隨即全面裝修，但盡量保持昔日風格，餐廳大門外還安放一座他們引以為傲的註冊商標。那是一個機靈可愛的男孩，穿著紅白格子工人褲，手捧著一個引人垂涎大漢堡的塑像，目的是想用昔日的設計和裝潢來招攬懷舊客人，恢復餐廳往日榮光。

他們以前還有一個特色，在馬路旁的餐廳停車場加設當時新興的「餐到車」服務（Carhop Service），就是把餐飲送到客人的私家車，讓客人可以在舒適的車內享用，無須擠入餐廳，方便當時的有車階級；只需把車駛入餐廳停車場等待，就有穿制服的女侍應生前來提供點餐、送餐服務。今日這種服務已式微，轉為駕車輪候買外賣（Drive Through）。

當時這些漂亮的女侍應生為了提供快捷的服務，甚至會穿上溜冰鞋，滑行在餐廳與停車場之間，以增加工作效率。記得我曾在美國電影 上看過，想不到真有其事。

兒子說，美國人其實很重視傳統，非常念舊和尊重長輩，重視家譜（Family Tree）；他們常在社交場合各自提及家譜，以能敘述詳盡的家族史為榮。這家餐廳就是標榜有悠久歷史，以懷舊當成賣點。

兒子進一步說明，他選擇這間餐廳慶生的重要原因，就是希望藉著餐廳的懷舊風格，引起子女對自己家族的興趣、尊敬長輩。因此，他更希望我們身為爺爺、外公這一輩，能在退休 後分別撰寫兩家的詳細家譜，能追溯越久越好，好讓後輩能有一本屬於中國、另一本屬於葡萄牙的詳細家譜；從而了解他們的根源，為擁有長久家族歷史和傳統而感到光榮，並對雙方長輩過去的努力和成就感到驕傲和尊敬。

我對成長在美國的兒子竟有這樣不忘本的想法，感到驚訝和慚愧，對於撰寫傳宗接代的家譜，我確實是責無旁貸。