《老照片說故事》我家的皇太后

作者外婆扮皇太后的劇照。

我的外婆樂觀爽朗，大膽果斷，妙語如珠。童年時，她家中請了私塾老師，身為妹妹的姨婆勤奮好學，成年後能引經據典、吟詩作詞；但身為姊姊的外婆一上課就打瞌睡，獨對手工藝有興趣。

不滿十六歲，外婆就被比她年長十五歲、在上海事業有成的外公娶進門，因為他需要一名年輕貌美、善交際的賢內助。於是外向活潑的外婆，年紀輕輕就擔起女主人的重任，周旋於家中高朋滿座的商人政客中。

一九三七年八月十三日，日軍占領上海，市道紛亂，住在法租界的居民尚不曾遭受大災難。有一晚外公到黃浦江以東的村莊開會，數日未歸；後來惡訊傳回家，開會地點起火，在場者全葬身火海，據說他們有支持重慶地下工作人員的嫌疑，被親日分子放火。

外婆當時不到三十歲，身無一技之長，多虧各方好友熱心幫忙，替她投資出主意，幸運地度過八年抗戰。她自己苦於讀書不用功又早婚，決心要女兒進上海最好的教會學校受教育，並堅持要她完成大學學業。

接著共匪南進，國民政府遷台，已經被派到嘉義空軍基地的爸媽發了數封電報，都打不動外婆留在上海的意念。她認為在小日本占領之下能平安度劫，哪怕咱家中國人？最終父親一名同僚騙外婆，聲稱母親在台灣難產，讓她終於匆匆忙忙地拎著兩個箱子，趕上最後一班離開上海的飛機。

當時限制一人一行李，外婆在機場拋下重的一箱銀器，提著輕的一箱皮裘，抵達炎熱的台灣。這個住慣大洋房、有司機、女傭的上海少奶奶，到了台灣和女兒、女婿擠居眷村的日式小屋，穿著木屐、冒著烈陽買菜，汗水淋漓烹煮全家的晚飯。

我們三個外孫先後出生，爸媽忙著工作，由外婆擔任管家，要是我們惹她生氣，她會駡我們沒良心，欺侮「外人」。因此我們稱呼她為婆婆，以免她以「外人」自居。

外婆年輕時喪夫，中年失去女婿；父親出任務飛機失事，母親成為一家之主，外婆擔負起管家兼保母的雙重責任。數年後，母親申請移民加拿大 ，去移民局 面試時，她坦誠地告訴移民官，外婆對我們全家的重要性。移民官一語不發，簽了批准外婆和我們一起赴加拿大的證件。

抵達加拿大的第一年大雪紛飛，外婆得意地自誇有遠見，拿出她從上海帶出來的皮大衣。有一天，她穿著皮裘出門購物，剛跨出家門，正在清除車道的鄰居友善地打招呼，指著遍地白皚皚的雪，道 :「Lots of snow （雪）。」外婆聽了心中一樂，良機來也，可以把我們剛教她的英文現學現賣 :「Yes，yes，lots of nose （鼻子)。」

在一旁剛開始學文法的小弟沉不住氣，馬上更正：「婆婆，多數名詞， 不是nose，是noses。」我們在屋內聽著，笑得肚痛。

外婆一生的嗜好是織毛衣、打麻將、聽唱京戲。她織毛衣，從大公司櫥窗模特兒身上尋求靈感，用手指比畫著量尺寸，然後自己配色、設計、研究針法，她手織的毛衣既合身，款示又大方新穎，人見人讚。

自我出生到外婆辭世，她替我織了起碼百餘件毛衣、外套、背心、椅套和床罩，一家六口人人有份，外加捐贈貧童的小帽子、手套、圍巾，總數不下上千件。

打麻將訓練出外婆心算的高強本領，在超市她能一面採購，一面腦中運算，在出納員打出總數之前，外婆已手持該付的現金。

她學英文，兩天捕魚三天曬網，數十年如一日，沒什麼進展。雖然語言不通，她皮包裡藏著一張有名字、住址、電話號碼、緊急連絡人的字條，這張紙條讓她充滿勇氣，足跡踏遍多倫多大城市的各個角落。

有一晚，她在朋友家搓完麻將又吃消夜，待趕到車站時地下鐵已結束營運，隔天她興匆匆地告訴我們，兩位和氣又英俊挺拔的警察 開了舒服寬敞的警車護送她回家，大概這就是所謂的吉人天相吧。

外婆曾發願，一旦三個外孫兒女完婚，她就食齋還願；她說到做到，等到哥哥成婚第二天，外婆開始念經吃素。此時的多倫多，大廟小佛堂如雨後春筍冒出，同時平劇社團活動越頻，水準越高，經常有紐約名伶前來客串、助陣演出。外婆扮相雍容華貴，嗓音圓潤，不時給推上台參加演出，甚至九十歲高齡時還應邀演皇太后（見圖）。

回想外婆一生像是客串各種角色，她能深入劇情，演什麼像什麼，因為她從不回顧或是惋惜失去，而能達觀面對現實、珍惜此刻，無異於上台演皇太后，就得像皇太后。