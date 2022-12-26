第一次回河南 老家，約在一九六二年前後，當時我只有七歲。老家在農村，離縣城還有幾十里路，來回要花錢乘馬車，直到晚上才匆匆趕到老家。到老家後叔叔嬸嬸很高興，就做了烙餅招待我們。

父親說，老家人更喜歡將整顆生大蔥或大蒜包在裡面吃，新鮮營養又殺菌；到了老家，鄉親們說話都帶大蒜味。後來我發現，老家人水喝得少，但身體中的「火毒」似乎並不多，原來他們一年四季都喝用綠豆和水熬製的湯。當地老人說：「綠豆湯具有清熱解毒的功效，還能止渴消暑。」

剛進莊子，村長就來看父親與我，在大院落座，父親遞上「東海牌」香菸。他們接到後先聞了聞，然後村長問：「這香菸多少錢一盒？」父親說：「二角八分。」村長開心道：「難怪，這麼香呢！也是的，南方的大米一角三分九一斤，豬肉一斤也才七角三分，這菸檔次高，霍老弟看得起我們。」

老家人性格耿直豪爽，請我們吃飯時，燒肉不放醬油等佐料，豆腐是大塊的。「曹操」牌烈酒喝時用玻璃杯，會喝就倒上大杯，不會的滴酒莫沾。父親的酒量半斤左右，不是他們的「對手」，只好說不會喝酒。

對老家印象最深的是，村子四周是低矮的房子，屋面好像都是麥秸，用草繩固定。老家缺水，村子中央有一個池塘，水上面漂浮著灰塵、麥芒，池塘前後見不到南方那樣的小溪流，小半塘水可能是下雨時積的。

那年回老家主要是探望奶奶，父親是學醫的，在當地集市衛生室買了一些藥品。我們一直陪伴著奶奶，無奈時間過得飛快，請假時間結束了，必須按時返回工作單位。

父親回老家見到親朋好友只顧興奮，卻對用錢缺乏規畫，以致連買火車票回單位的錢都不夠了。父親想來想去，只好要我撒謊說自己只有六歲。記得父親當時說：「教你撒謊是實在沒有辦法的事，這是第一次，也是最後一次。」省下一筆買半票的錢，勉強可以搭馬車進縣城買汽車 票，數小時後買火車票。下了火車， 再搭乘長途公共汽車到家，還有路上不可缺少的簡單吃喝。

記得過檢查卡時，我略佝僂著身體躲過測量線，回答列車工作人員問話時小心翼翼，生怕「露了馬腳」。回到大別山東南麓的家，母親燒了好幾瓶開水泡父親和我的衣褲，衣服裡面有許多蝨子。

一九八七年三月，故鄉來了加急電報，說奶奶病重。那時我的孩子出生才一個多月，整天都在襁褓裡，我有很多家務事需要做；但陪父親回老家看奶奶是大事，我義不容辭，因為算來算去，也只有我去最適合。

第二次陪父親回老家，母親要我掌管經濟大權，絕不能再發生返程沒錢買車票的事。在老家搞清楚了「西霍樓莊」是我的故鄉名稱，一個莊子幾千號人全部姓霍，相當於南方的一個生產大隊。我們來時，父母親已做好了心理準備，耄耋奶奶一旦過世時鄉親們前來弔唁，逝者的後代必須下跪感謝。父親腿部有舊傷，肯定跪不下去，而我當時三十二歲正強壯，下跪謝禮的任務自然而然落在了我的身上。

這一次，我視線中的老家有喜有憂。喜的是家家都有大院落、圍牆，房子變好大；尤其是家家都有自來水，解決生活和生產中用水的一個大問題。河南中原土地廣闊，據說麥子的年產量在中國名列前三，舉目四望，地裡全是茂盛的麥子、玉米、紅薯等農作物，圈裡的馬牛能嚼玉米和紅薯籐等。叔叔嬸嬸下地幹活要用馬車，少說來回有二十多里地，都是帶中餐和飲水，早出晚歸。

叔叔一家忙於農事，很難照顧好年邁的奶奶，估計經常飽一餐餓一餐的，蛋白質 、營養跟不上，昏昏欲睡顯而易見。父親請當地醫生為奶奶打了幾支葡萄糖，買了幾種補藥請老人家服用，再到集市割幾斤牛羊肉或紅燒或燉湯，再吃些蘋果等。幾天後，奶奶就能下地走動、與鄰居閒話家常了。

老家令人憂慮、嘆氣的地方還有不少，最令人頭痛的是，親戚們把讀書不當成一回事。記得閒談時，村長深深嘆了口氣說：「俺們這裡窮，娃娃們不願讀書，孩子剛成人，就急著結婚生孩子，娃娃一大堆。幾千號人口的西霍樓，十年只考取一個中專生，畢業後到鄭州工作去了。你霍老弟不錯，十幾歲就當兵在外面闖，找到了一份好工作。你的家有文化有知識，三個孩子都在醫院工作，最小的兒子還在重點大學讀外語。你看，這多麼幸福。」老村長言之有理。

「沒有文化的軍隊是愚蠢的軍隊」，農民也一樣，沒有文化，不會安排、算計，連肥料都不會使用，產量自然上不去。我的大堂弟初中就輟學，現在加入打工族了，憑他肚子裡的貨，只能幹體力活。他曾來過我們家一次，臨行前身為大堂哥的我，除了給現金，還為他買了毛巾、牙刷等生活必需用品。看堂弟菸癮大，怕他亂花錢，乾脆買了一條菸，結果他只要了香菸。當時我看得目瞪口呆，卻又無可奈何。

八○年代末，堂妹、堂弟護送奶奶到我們家住了一陣子。那是個夏天，晚上乘涼時，奶奶將上半身的衣服全脫光了，母親看到大吃一驚，趕緊說：「這裡是單位宿舍區，男同志都要講文明，不得在公共場所隨意露膀子，女人怎能一絲不掛？」奶奶笑著說：「在俺莊上，女人只要不是姑娘、年輕嫂子，乘涼時都脫衣服，圖涼快啊！」

母親說：「這裡不是老家農村，要遵守我們這裡習慣。」半個月後，奶奶不知怎麼打聽到人死了要火葬，精神上有了很大壓力。老人家一天到晚嚷著說：「我不燒，燒了太痛，隨我回家睡土裡。」幾天後，在堂弟、堂妹的護送下，奶奶又回老家了。

老家農村雖窮，但祖傳的禮儀和好客之道仍保留著，離開老家時，整個莊子姓霍的老人、知道的都走到門前相送。老家沒有什麼特產，禮物一律是煮雞蛋，我和父親口袋裡塞得滿滿的，許多成了蛋白及蛋黃碎塊。那天早晨下著毛毛雨，幾個年邁老人眼睛紅紅地對我說：「你父親腿行走不方便，你以後可要常回家看看啊！」父親和我的眼眶也濕漉漉的，不知是被親情所感動，還是雨滴落在了眼睛裡。