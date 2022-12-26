《老物件情懷》兩匹奔騰的駿馬

陳老師畫的兩匹馬。

國畫大師大都畫山水、花鳥、梅蘭竹菊，畫馬的不多。歷史上最早畫馬而知名的大師是清朝郎世寧，他是義大利 天主教耶穌會派來中國的傳教士，是康熙、雍正、乾隆三朝的宮廷畫家。

郎世寧在雍正年間，完成目前收藏於故宮的「百駿圖」，揉合了西方的寫實、立體、透視，和東方空靈、韻味、傳神的畫法，交錯使用水墨和液態顏料，呈現皇家 的百匹駿馬或奔馳、或渡河、或嬉戲的各種活動狀態。

近代畫馬以徐悲鴻和葉醉白兩位大師最有名，他們畫的馬以寫意為主，筆隨意走，畫出馬跳躍奔騰的氣勢，駕霧而飛的飄逸，畫風動感十足，有別於郎世寧一絲不苟的工筆畫法，都有其可觀之處。

老爸是書法家，一九九○年在台中創辦了「中華甲骨文 學會」，擔任首屆會長。那時農曆年台中書畫界都舉行團拜，我是老爸的司機，每年都恭逢其盛。二○○八年我帶妻子小乖參加團拜，拜完年，攤開紙、研好墨、各大師當場揮毫，陳國璋老師也在其中。案桌上擺著大張宣紙，陳老師拿起筆沾沾墨，站好姿勢，大筆揮動，上飛下舞，幾十年畫馬功力，駿馬幾分鐘在他筆下完成。

陳老師的字畫都免費送，那時小乖擠到陳老師身旁，說道：「老師，能不能給我們也畫一張？」他抬頭看了看，認出是小乖和我：「好！我給你們畫兩匹。」陳老師畫馬在台灣知名，他知道小乖從湖南嫁到台灣，畫完題字「相依相惜萬里行」。十多年前我們遷居美國，陳老師這兩匹奔騰的駿馬跟了過來，現在裝了框，掛在書房牆上。