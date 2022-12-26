七年前的暑假，有個年底要畢業的紐約市 哥倫比亞大學研究所生，來應徵工作。他的履歷表有點奇怪，出生中國上海，高中畢業後來美國就讀伊利諾州州立大學，大學畢業後再轉到紐約市的哥倫比亞讀研究所。我記得台灣來美國留學的絕大多數是大學畢業，因為男生要服兵役，高中畢業出國是很罕見的。

我趕快找公司幾個從中國來的同事詢問，我說中國哪一種人會在高中畢業後就來美國讀大學？我擔心是高幹子女，不想惹這方面的麻煩，說不定以後哪一天某中國領導會突然打電話給我，要我對他的「遠房侄子」客氣一點。這種個人隱私的事在面試 時不能問，所以我希望從中國來的同事能在面試之前，給我一些看法。中國來的同事們跟我說，現在許多有錢人家會早早地把子女送出國讀書，請我可以放心。

面試完了，我覺得對方是個可造之才，可能不久後給他發個聘書。沒想到面試後不久，他告知我們的工作與他的興趣不合，他不要我這份工作。

我老闆聞之不悅，說如果沒興趣，幹嘛還大老遠從紐約市來我們公司新澤西 分部面試？浪費大家時間。

我老闆也是從中國出來的，我說：「難道妳忘了毛主席在一九七一年九月十三日林彪叛逃時說的一句話？」老闆說：「毛主席說了很多話，是哪一句呢？」我說：「林彪帶著家人乘坐的三叉戟飛機凌晨從山海關機場起飛，想逃去蘇聯，空軍總司令急電是否要發射飛彈把林彪的座機擊落？」毛主席說：「天要下雨，娘要嫁人，隨它去吧！」

老闆聽過後表示，主席確實說過這句話，而且在這個面試的狀況下也適用。雖然事隔多年，現在想起來還是滿有趣的。