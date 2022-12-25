一九九○年代初，我們剛來美國，兒子就讀小學，參加學校U十四（十四歲以下分齡）的足球 隊，那是家長會大力支持的活動，教練和行政人員都是學生家長。印象深刻的是，一同踢球的小男孩們直呼教練的大名，而對在一旁加油打氣、又遞水又遞果的媽媽們，也是直呼其名，心想，這些小朋友們倒也率真。

有一年母親來看我，參加一個教會活動，朋友問母親的名字，我楞了一下，母親沒有英文名字，一時之間還不知如何將她的名字說成英語發音。這次我終於明白，這是美國文化的一部分。

在西洋文化，名字是對一個人的稱謂，無關親疏遠近、尊卑長幼或高低內外之分，名說到底就是一個稱謂、代表個人的符號。名字不必有深意，也不忌諱同名，西方人更喜歡用長輩的名字，以表達對家族長者的敬意與懷念，尊貴的帝王之家如此，平民百姓也上行下效；例如那位苦命的瑪麗安東尼（Marie Antoinette，一七五五年十一月二日至一七九三年十月十六日），路易十六的皇后，哈布斯堡王朝法蘭茲國王最小的女兒，她娘家的十二個女人自母親以降，所有姊妹都取名瑪麗。

這點與傳統中華文化大不相同，在古代，華人 為新生兒取名要考慮規避名諱，避免與帝王、達官顯貴或家中長輩使用同樣字眼。甚至位低者還必須改名，以避其諱，就曾有歷史名人過世之後還必須改名，以避當代聖上之諱，這是現代人無法理解與想像的事情。

在華人群體中，對於年長自己一輩的人，都以叔伯或阿姨稱之。社會上相當多的情況是以對方的職業稱呼，如老師、師傅、主任、經理、醫師、長老等，沒有人會直呼長輩或長官的名字，只有相熟的平輩之間才以名字相互稱呼。

華人重視名號，名字往往隱含家族排行，講究輩分，承載著長輩對於子孫的厚望與祝福。講究的大家族取名，除了輩分排行之外，還講究筆畫和陰陽五行，其中學問可說是博大精深。名字是跟著人一輩子的，如此講究，絕不為過。

許多人接觸西洋文化，甚至移民 海外，入境隨俗，取用了外文名字，或是沿用本國名的羅馬拼音，饒富深意的名字，換成音譯，可能原意盡失，著實可惜，或許這也是我輩移民的寫照吧。來到新大陸，象徵與過去切割，惟有努力於眼前，在新的起點創造新生活，寫下各自與眾不同的人生故事。