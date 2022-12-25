《老照片說故事》剪草機與我

果樹附近的地被植物，春天開四個月的小花。

一九七九年全家四口搬來芝加哥 ，經過千辛萬苦求學、找工作後，買下了一棟千餘平方呎小平房，前院及後院的草坪修剪，自然就落在我的雙肩上。當時四十歲不到，身強體壯，百餘平方呎草地本來買一部手推剪草機就可應付；這種機器構造簡單，是由四條長螺旋形鋼刀片組合成一個圓筒，加上一個架子及手把，剪草時用手推著這部機器往前走，四隻刀片可以剪斷長高的野草。

但看到鄰居隔壁男主人每次推完草坪就氣喘如牛，還要用大耙子將剪斷的長草耙到大垃圾桶才算完工。幾經思考後我決定買一部汽油剪草機，除了具有剪草功能之外，還可將剪掉的草吹進附帶的袋子裡。

在天寒地凍的芝加哥生活六年半，實在不能適應，後來幸運地在洛杉磯 找到新工作。等到搬家公司將行李及家具等物品送到家後，意然發現剪草機及雪鏟子也一併給運來了；雪鏟子當然沒處可用，汽油剪草機還是一樣能使用，應付前後院總共千餘平方呎的草地游刃有餘。

十多年如一日，剪草機和我皆進入老邁年紀，趁著剪草機壽終正寢之際，決定換一台自動剪草機。自動不表示機器自己可以剪草，只是不必用手推動機器，可以省掉用手推剪草人的力氣，此功能在上坡時更能見效。

二十年前搬到丘陵地區的小城市La Habra Hts，又稱為「都市裡的鄉村」，空地面積加大三倍多，當時為花甲之齡，兩周一次的推草工作還是遊刃有餘。院子裡水果樹占地不少，果樹與果樹之間種有地被植物 ，英文是「大地之被」（ground cover），這類植物可像地毯一樣密集平鋪生長在地面上，隔絕野草生長的機會，一年四季省掉很多剪草的麻煩，山坡或平地都一樣合適生長，長滿之後還能夠有水土保持的功能。

當春天來到，開出連綿不絕以紅色為主的小花朵長達四個多月，花朵很小，只有二十五分錢大小，卻不怕有人在上面走動踩踏，盛開之際連綿不斷像地毯一樣非常漂亮，蜜蜂會在花海之中忙碌的尋找花蜜。

洛杉磯一年四季下雨的日子奇少，所有水源來自千英里以外的科羅拉多河，地下水不能無止境的抽取，缺少水源使得水費奇貴，想要維持整齊的綠色草坪真是不客易。可是野草卻一個勁的生長，我實在無法長期彎腰工作，不得已只好找了一個老墨來當鐘點工，每個月來兩個整天，使用我的所有工具及機器油料，我付了比基本工資 稍高的價錢。如此過了數年，我感覺整個外觀一天不如一天，也許是鐘點工沒有什麼責任感的關係。

三個月前，決定請好友介紹一位專業園丁每周來一次清理庭院，要價貴一些也沒話說，我也應該與剪草機說再見了。