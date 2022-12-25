湘西多情的沅水，在沈從文的文筆裡走過了他生命的一生，他無憂無慮的童年，就是在沅水的濤聲裡度過，他在「湘行書簡」中懷念沅水時說：「我讚美我這故鄉的河，正因為它同都市相隔絕，一切極樸野，一切不普遍化，生活形式生活態度皆有點原人意味……。」我的家就住在沅水畔，童年的沅水漁情，恰是在用那些「有點原人意味」的土辦法捕魚尋樂。

一根筷子、一根小小的竹條或樹枝，就是我兒時的釣竿。一九五○年代末以前，沅水裡的魚多得看得見，每當大媽、大嫂在碼頭上或在木排上清洗宰殺的雞鴨時，清澈的水裡瞬間就游來一大群魚兒，有的在手背上竄來滑出，搶吃洗落的雞鴨腸糞殘渣。

我和許多小夥伴用一根不到一米長的細竹竿或小樹枝條，拴上一根媽媽納鞋底用的粗麻繩，穿上用手彎曲的回形針鉤鉤，掛上一節雞毛，剛放到水裡，一群魚就翻起浪花，爭搶釣線上的食物。因為釣鉤彎不出倒刺，有時候雖然一條大魚跑了，但大家在嘆氣的笑聲中，同樣感受到沅水給予我們歡樂。

竹葉似的漁舟上立著待令的鸕鶿，我們最羨慕沅水上捕魚的漁舟。那漁舟小巧輕便，一種是用三根杉木條相拼而成，兩頭微翹；另一種是用三、四根青竹拼成竹筏，上面站一個人，竹筏還搖搖晃晃。雨後的河面上出現了幾艘漁舟來回忙碌，當薄雲細霧瀰漫時，隱約見漁舟尾部站著一個划槳的漁夫，搖晃的小舟在水面上飄來飄去，有一隻立在小舟簷角上的鸕鶿，突然間，聽到漁夫一聲吆喝，箭一般穿梭潛入水中，不一會，鸕鶿露出水面，嘴裡叼著一條大魚，漁夫伸長竹篙去接應，托起鸕鶿，也托起了沅水上一朵晶亮的浪花。

那天有四艘烏蓬漁船在水面圍成一個大圓圈，放下圍網，在每一艘船頭的竹篙上，站立著一排黑色的鸕鶿，各艘船上掛著的兩個鐵絲簍，裡面的松油柴燃得正旺，映影在水裡閃爍。船上有人在不停地敲打著竹筒，發出一片「梆梆」的聲響，更令人激昂的時刻是漁夫把一片櫓槳擊發出「啪啪啪」的浪花聲，偶爾大聲地「喔呵呵，喔呵……」。

此時的沅水上，漁火閃閃，竹筒梆梆，吆喝聲聲，一陣圍剿，石洞裡的魚群全嚇出來了，船上的鸕鶿，驚空遏雲般射入水下，開始了一場捕魚的激戰，熱鬧的沅河瞬間激起一片歡跳的音符。

每當夏日傍晚，沅水畔有很多機關單位的人來河裡游泳 時，就看見一艘漁船慢悠悠地從河這岸划向對岸，船上有一根竹竿掛著一串筒釣，隨著船的行走一節節滑落水中。漁夫隨著游泳熱鬧的聲響把魚群趕向筒釣旁，放完「筒釣」，船夫把船停靠在河畔的淺水處，船篷外掛著一盞小油燈，也有的燃放一小簍松柴，當躺在烏篷船上納涼的漁夫，聽到網上竹筒的鈴聲叮鐺響了，一躍而起，知道那是掛釣掛上了大魚，就趕忙划著船去，船上的燈光漁火，在沅河水下灑下一路閃爍的亮點。

當年沅水畔停靠著一些老木排，排上人每天的菜飯殘渣物順便倒在木排的縫隙裡，木排下也就成了魚群的家。一日，一名排古佬弄來一個釣魚 鉤，掛上肉皮，用一根細麻線拴在竹篾棍上，插在木排縫隙裡，竟然釣上一條大鯉魚。

從此，有星星皓月的夜晚，在沅水畔一大片木排上出現了人影燈火，那是在放「排釣」；有的人一夜放十多根排釣，來來回回忙著取釣鉤上的魚。魚簍裡的魚兒在彈跳，眼前呈現出沅水美麗的夜景。

當年小鎮趕場有鄉下人挑著賣「鑽」，那是用青竹和黃竹細篾編製的關魚簍，一個竹篾簍一米多長，肚子鼓脹，頸長細小，內有竹削倒刺，魚只可進而不可出。我的童年好友段友芳，他能看清沅水的渾濁狀況，掌握魚汛，經常去沅水老排上放鑽，我也跟去學著放鑽。在老排上選定流水口子，往鑽裡放進一團噴香的食物，再在鑽繩索上吊一個石頭，然後慢慢把鑽沉進水底。到了第二天清早去收取，一個鑽裡就鑽進了三斤多魚，我們把沅水的喜樂也帶回了家。

沅河水流長，漁情沒有老，漁火的回憶裡，又遇見了當年捕魚的小夥伴。