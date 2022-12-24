假日訪友，朋友一家人住在舊金山灣區 ，綠樹成蔭，生活環境極佳，人民和善有禮貌；開車到十字路口，先到先行，同時到達右邊先行，交通井然有序。一個路口居然有四個加油站，各有各的廠牌與標價，也各有各的生意，讓我嘖嘖稱奇。

到了美國，汽車價格只有台灣的半價，汽油也是半價，馬路卻是寬了許多，不好好享受這些福利真是罪過，尾隨車陣常會見到車尾漫畫貼紙，頗為有趣。有個圖案是一個光屁股小孩對著加油口尿尿，不禁莞爾老美用此來表達對油價 高漲的抗議，不爭不吵表達了不滿，真是夠幽默。

又見到車尾漫畫貼紙，一對男女手拉手的火柴人很是親密，不久增加一個小男孩，很是可愛；之後又增加一個小女孩和一條狗，更是溫馨極了，受到許多家用車的歡迎。

有人在車尾，貼了「一條魚」的標誌，寫到「耶穌」字樣，顯然是基督教友的傳統。古代為逃避羅馬人的追殺，到了陌生地方就畫一條曲線為暗號，若是教友就會再畫一條曲線，合成一條魚的圖案，表示是自己人。然而好事者也會張貼標誌，是有「兩隻腳的魚」的貼紙，魚身寫到「達爾文」，顯然是「進化論」學派的支持者。不同的信仰，各自表訴，和平共存，這是我所樂見的社會。

古往今來只要有兩個人以上，就會有異議，然而用幽默的手法來表達，絕不衝突也無矛盾一笑了之，這就是老美幽默的文化。