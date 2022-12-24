《老物件情懷》田園風布腿娃娃

作者珍藏的田園風布腿娃娃。

每當我使用電腦感到眼睛疲累時，總會抬頭看一眼桌上的布腿娃娃(見圖)。它們滿臉笑意、天真可愛的模樣，讓我不禁跟著微笑，一下子覺得好溫馨，也舒緩了疲勞，小小一個布腿娃娃竟有如此魅力。

在我們那個年代，有個布娃娃是一件可向人炫耀的大事，壓根不知道什麼是玩具，連童話書也沒有。當時物資匱乏，我們年紀都還小，男生只能玩跳棋、撲克牌、捉迷藏、跳橡皮圈、抓魚、玩泥巴捏土；女生則踢毽子、辦家家酒、跳格子等。雖然很克難卻玩得很起勁，我們的童年依然過得很快樂，也很滿足。

歐風東進，城市與城市的接觸，也讓我們開始見識到各種玩具、手繪童話書，從國外進口許多新玩意，例如西洋鏡、會唱歌的玩偶、彩繪泥塑娃娃、積木、有軌電動小火車等。那時我們已經上了中學，在課業壓力下，加上手上無閒錢，就沒心思玩新奇的東西。只好鑽在書堆裡，課餘打打籃球，偶爾看場電影，新玩具都與我們無緣了。

二○○五年，朋友送給我一對布腿娃娃，當時我並不太喜歡。因為娃娃的頭部、身體都硬挺，可半坐，腳上套著格子長褲，一摸雙腿卻是空的，像是斷了雙腿似的，讓我好悲傷；也許我太敏感，從此我把它擱在書架上，偶爾會擦拭灰塵。

最近用乾淨毛刷清潔這一對布腿娃娃時，聚精會神凝視它，一雙眼睛像圓珠子，滿臉童真，嘴角向上揚，微笑的臉給人一種寧靜溫暖的感受；坐高九公分，全身整長十五公分，造型小巧很討喜，依然亮麗不褪色。我越看越上心，漸漸愛上這對布腿娃娃，把它們從書架上移置電腦桌旁。

我天天端詳，發覺它們戴著紅帽子，帽沿綴滿剪開的玉蜀黍葉，身穿彩繪的上衣，手拿水果及捧著小鳥，鄉村氣息在娃娃玩偶身上的每一個小配件上展露無遺，具有獨特的異國風味。上半身可坐立，雙腿可直放也可彎曲放在桌上，紅、綠、黑粗細不同的直條紋路格子褲，緊黏在一雙黑色的小鞋子上。

第一次見到這種布腿娃娃，以為是陶土做的，但感覺不像。或許材料來自木頭，敲一下響聲不似木頭，是什麼材料塑成的？一下陷入苦思中。從Google中才得知是採用純天然材料的樹脂做的，經設計、彩繪加布料而製成的工藝品。

樹脂工藝品被稱為波麗(POLY)，又被稱為冷漿陶瓷，是指合成樹脂，將玉石、陶瓷研磨成細粉，以現代科技方法在攝氏一百度 以下燒製而成，是一種極新且用途廣泛的複合材料。可製成各種造型逼真的物品，具有色豔、型美、經濟、耐久性好、不黏灰、易沖洗等特點，且不變形也不變色，是家居理想的裝飾品；也可製成絢麗的工藝禮品或實用小器具，例如花草、盆景、動物、人物等。

樹脂工藝品在二十世紀初起源於歐洲，以義大利 為主要產區，裝飾娃娃的材質有樹脂、合成樹脂、木頭、陶瓷和塑料等多種，田園娃娃的風格有卡通風、田園風、簡約現代風。目前在台灣仍有多處經銷代理商，事隔這麼多年仍然風行，可見深受歐美消費者的喜愛。

田園風樹脂布腿娃娃是廉價物品，只能當居家擺飾或桌邊點綴，不像德國 喜姆娃娃(M. I. Hummel)那麼精緻貴重，皆是人工手繪。一尊喜姆瓷偶，從平面稿到立體瓷偶，費時需三年，而其娃娃手工製作需一百多道手序才能全部完成，慢工出細活，因此產量很少，號稱「全球最貴的娃娃」，它溫暖細膩樸實的質感令人欣賞，是很受追捧的珍藏品之一，但不是人人都買得起。

我不是收藏家，雖然欣賞德國喜姆娃娃的精緻，但更獨鍾田園風格的純樸布腿娃娃，小小一個擺飾，增添生活情趣及充滿療癒的魅力。

「鐘鼎山林，人各有志」，有人高調也有人低調，各取所需，不用羨慕別人，自得其樂就會感到生活幸福。