在離開台灣之前，我對有關非裔 美國人的歷史，只知道兩個人，一個是解放黑奴的林肯總統，另一個則是為黑人爭取權益的馬丁•路德•金恩博士。

八月中旬，先生和我有機會參加一個為期五天，南卡羅來納和喬治亞兩州的老人巴士旅遊團，團員由十五名華人和十八名非裔美國人組成。雖然前後兩天時間都是在遊覽車上趕路，但中間三天所安排的旅程，著實讓我學習了不少有關非裔美國人的歷史。

第一天，我們遊覽喬治亞州 著名的金色島嶼群裡的兩個小島，聖賽蒙斯島(St. Simons Island)和吉柯島(Jekyll Island)。在欣賞這兩個小島的沼澤風光和入內參觀一個早期農園主人豪宅之外，我們還參觀了只有兩間教室、位於聖賽蒙斯島上的哈林頓學校(Historical Harrington School)。

這房屋早已從當年的一所小學，轉變成為現今聖賽蒙斯島上非裔美國人聯盟具有歷史性的遺產。房子裡面最醒目的是高踞牆上的兩幅大油畫。

左邊那幅畫是一群來自西非地區，被手鐐腳銬的黑奴，飄洋過海抵達喬治亞州，被賣到生產稻米的大農園，過著奴隸一般的生活。為什麼是找西非人當奴隸呢？其中最主要的原因是因為這些小島上的土壤和西非土壤一樣，很適合種植水稻，西非人自然是善於從事種稻工作。

另一幅是在一群各行各業的非裔美國人群裡，一個年輕黑人在海邊，金雞獨立似地站立著，他高舉右手、抬起右腿、左手平伸爭取權力。眼望這兩幅畫時，心中震撼不已。

第二天遊覽喬治亞州最古老的城市薩凡納，透過電車導覽員的解說，我們知道了這座城市的歷史。它曾經是英國在喬治亞州的首府，也是美國獨立運動和內戰期間重要的戰略港口。午飯後，我們參觀市內的第一非洲浸信會(First African Baptist Church)，教堂不大，陳設簡單，後方的管風琴雖然沒有我在歐洲旅遊時看到的管風琴華麗，但我喜愛它的樸實大方。

或許因為這次旅行的團員大多數是基督徒，該教會特別安排一場講道。我雖然不是基督徒，但靜靜地坐在那裡聆聽講道者的抑揚頓挫聲，和基督徒團員們的虔誠回應，宗教信仰的力量深深打動了我的心。

我從教會門前的告示牌上得知，它是北美洲現在仍在開放的最古老教會之一；金恩博士曾在這裡發表過演說，幾位牧師都是民權運動和美國全國有色人種(NAACP)參與者和非裔美國人教育推動者。

遊覽南卡羅來納州 的博福特是我們第三天的行程。博福特位於南卡大西洋海邊的皇家港島上，它是南卡第二大古城，以景色優美和戰前建築風格出名。我們早上先參觀了聖海倫娜島(St. Helena Island)上占地四十七英畝的佩恩中心，該中心於二○一九年春天被列為美國重建時期國家歷史公園。

漫步園內試著體會在南北戰爭結束後，美國聯邦政府如何進行重建工作，例如取消南方奴隸制度、南方各州重返聯邦、南方領導人的公民地位和黑人成為自由人的法律地位等需要解決的問題。

我很欣賞和贊同該園區內最老建築物之一的達拉廳廳前黑板上寫的兩句話，一是十九世紀美國黑人政治家、演說家及作家道格拉斯先生(Frederick Douglass)說：「當你開始學習閱讀的時候，你就永遠自由了。」另一個是金恩先生一九六三年說的話：「任何一個住在美國境內的人，永遠都不能被視為一個外來者。」

在結束第三天旅程，從河邊漫步正想回遊覽車時，突然烏雲密布，說時遲那時快，大雨傾盆而下。三天非裔美國人歷史知性之旅雖是將近尾聲，但心中虔誠希望非裔美國人的前景，在眾多民權運動者的努力下，能像這場暴風雨後的天空一樣，光明燦爛。