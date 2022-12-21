《老照片說故事》爸媽的結婚照

作者爸媽的結婚照 。

前幾天，四弟心血來潮在家族的Line群組貼了一張老舊的黑白結婚照。

「照片中的新郎和新娘是誰？」我問。

「是你老爸和老媽。」我們的老爸和老媽，他轉個彎逗我玩。

「哇！沒想到老媽那麼漂亮。」我說。

「老爸也不差啊！」他回。

「差很多，西洋禮帽中山裝，不中不西。胸口戴朵大花，不好看。」

「你是從現代觀點看，那時有禮帽、有皮鞋，是最時髦的。」

「怪的是老爸沒近視，怎會戴一副眼鏡？」

「我猜是跟人借的，民國初年的文人都是這種打扮。」他說。

「老媽頭上戴的是古時候的鳳冠嗎？」我好奇。

「看不清楚，應該是，還披著垂地白紗，感覺不錯。」

「那應該在抗戰最緊要關頭，各地兵荒馬亂，屍橫遍野，民不聊生。老爸老媽穿戴得整整齊齊結婚，還能到照相館拍照，不容易。」我說。

「是啊！你看老媽穿的旗袍是新的，還手捧一大把花，帶著拖到地上的花串。」

「這張結婚照是在哪裡照的？」我們三兄弟先後離開家，四弟和爸媽住一起最久，他應該清楚。

「可能是開封吧！」四弟也不確定。

大哥是在抗戰時期，爸媽從開封逃難到西安時生的，老爸曾說：「你媽挺著大肚子，長途逃難很辛苦。」時間往前推，爸媽應該是在開封結的婚，大哥是一九四四年出生，估算這張照片已近八十年。爸媽多年前先後作古，如今看到他們的結婚老照片，真令人懷念。