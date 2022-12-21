在美國接近感恩節和聖誕、年節期間，對有家眷和無親屬的人，是心境上的天壤之別，前者是期望和喜悅的甜蜜，後者是淒滄、孤單的煎熬。

十一月在我們家一向是大日子，曾是我和先夫的結婚紀念日、女兒及兒子的生日，幾十年後又是孫子們的生日。所以按照往例，未成家的兒子都會開車來接我，到兩小時車程的女兒婆家團聚。一個月前兒子就商量好了這件事，由於疫情 期間添了兩個外孫子女尚未謀面，所以我去金飾店訂購兩件禮品。

近月來我在老人中心 手工班所做的一些藝品，堆滿房間各處，看見這些禮品我一直充滿著對年節的期盼和喜悅；但一周前，兒女的電子信把我從天堂打入了地獄。兒子說他不願意看我女婿不歡迎的嘴臉，所以決定不去了，於是女兒叫我自行搭兩小時的公車去她家。長途公車的候車站都是偏僻的街道和遊民 休憩場所，我一個孤單老太婆帶著貴重禮品去探親，不是擺明著要被打劫嗎？

於是我拒絕了，也招來兒女冷言冷語的謾罵，我更決定不要去受那種屈辱。但看見我精心製作的禮物及想到節日獨處的煎熬，忍不住每天以淚洗面。慢慢地我這獅子座越挫越勇的個性，竟然破解了自身窘境，轉換心境去迎接年節的喜悅。

我除了要籌畫每月一次和朋友的生日聚會外，我所參加的網上運動團體班朋友紛紛來信，邀我共度佳節，但裡面讓我最窩心的是一對住在遠方的母子。每月生日會，她的兒子會開車送母親來與我們餐敘，當他們知道了我的遭遇，她的兒子自告奮勇願意開車載我去女兒家，但這件事引起我兒女更大的反彈和指責。所以我告訴這對母子，謝謝他們的好意，我決定不去了，並告訴他們有個老人中心會送我一隻碩大的冷凍火雞，我一人無福消受，決定送給他們；怎知接到他們母子的來電，說要專程來陪我餐敘，讓我邀約和我一樣沒家人的朋友團聚。

這下我忽然忙碌起來，竟發現好幾個和我一樣情況的朋友，我們故意選在感恩節當天，去找一家餐館共度；這些人都是我今生的「老伴」，可相濡以沫、互訴衷曲，共同優雅的老去，誰規定老伴只能一人呢？保持心情愉快，是我給自己最大的營養品，我要珍惜著這些「老伴」，讓我們不再孤獨，讓大家在年節假日享受自己的歡樂。