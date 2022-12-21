二○一四年十月二十日下午，養老院附屬失智 所的護士長來電話，語氣焦慮說道：「我們把蘇亞送進醫院急診室了，她今天一早嘔吐不止，情況不樂觀。」我立即心往下沉。次日先生和我開八小時車趕到聖地亞哥的醫院，蘇亞已由急診室轉到特別病房，病床上的蘇亞雙眼緊閉、罩著氧氣罩、手臂上插著管子。我急忙走到她身邊，輕撫她肩膀並呼喚她：「蘇亞，我是莉莉，我來陪妳了。」她沒有反應，只聽到她沉重的呼吸聲。

護士悄聲說：「妳繼續和她說話，說不定會喚醒她。」是嗎？我不確定，只是此時在她身邊陪伴，我深信是蘇亞期盼的。近年來，每次和她相聚相離，她總會交代一句：「我很好的，妳忙，不要惦記著來看我。等我需要妳時，我打電話給妳，妳來。」然後蘇亞會找一張小紙條，或是撕下報章雜誌一角，要我把地址和電話寫给她，以備萬一，但失智的她早已忘了怎麼撥電話。

我陪著昏迷不醒的蘇亞到深夜。第二天一早回到醫院，等了很久，主治醫生來了，他問清楚我的身分；我是她親近的朋友，知道蘇亞唯一的血親遠在義大利 ，我已和對方聯絡上。主治醫生慎重地對我宣布了醫生會診後的決定，蘇亞腎功能已衰竭，年事已高，醫生尊重蘇亞早已簽署立下的「預先指示」意願，不再做進一步的醫療，醫院將安排安寧治療護理團隊接手，給予蘇亞最細心的人道照料，讓她安詳無痛地離去。

聽著聽著，我忍不住淚流。蘇亞的生命即將結束？也罷，這些年，聰明絕頂的她記憶消失，忘了自己身在何處，吵著要回紐約。幻想症一點點的產生，常把自己的先生傑米當成婆婆，成天問傑米怎麼不見了？心靈迷惑又孤單無依。因她記得我，我每天打電話給她，聽她胡言亂語，直到她被送到失智所，護士長建議不要再打電話，好讓她全然忘我地接受新環境。

蘇亞，我陪著妳，看著妳走，走向無憂無慮。想到她是受洗過的天主教徒，雖然已長年不進教堂，我請求醫院安排駐院神父來祝福，並引領蘇亞去到有上帝同在的天堂。

安寧人員辦妥了一切合法程序後，拔除蘇亞手臂的針頭、停止了各種藥物、加強了止痛藥劑點滴。護士不時來查看她臉部表情，確定她不受疼痛折磨，並為她梳髪、洗臉擦身，每隔一、兩小時就有兩名強壯的助理來為蘇亞挪身，換個舒適的角度。

值班護士看看病床上的白人蘇亞，再看看我這黃皮膚，好奇地發問：「妳們是什麼關係？」我回說：「朋友。」只是朋友？「是啊！四十四年的朋友。」「真好，真難得。」

是的，真好！蘇亞年長我二十歳，她給了我在美國的第一份工作，她像長者呵護我這個異國遊子。她老了，換成我來關心她。

我跟著蘇亞在紐約工作十年後，遷居洛杉磯，再重逢是在一九九五年他們搬來聖地亞哥，與傑米的姊姊為鄰而居。我們每隔兩、三周去看望他們，一起共度幾小時。

後來我們為了幫女兒照顧她的幼兒，在二○一一年底遷居北加州。那時，蘇亞的腦子病了，傑米雙腿不良於行，對他們有萬般的不放心，每隔兩、三周的看望，變成每隔兩、三個月開長程去相聚，並小住幾天。

二○一三年秋天，傑米人老體衰，只好同意讓院方連哄帶騙地把蘇亞遷入失智症看守所，傑米每天會坐著輪椅去陪她一會兒。不久後傑米驟然病逝，我們悲傷地幫忙整理傑米後事，並去探訪望蘇亞。

那是一棟門庭森嚴、圍著一個小花園的白色建築，裡面住了二十七個失智病人。護士手上一把鎖匙，一連開啟三道門，我跟在她身後，經過一條長廊，走到了盡頭的餐廳。蘇亞坐在角落，剛用完餐，專注地摺著餐巾，我站在她面前叫她，她抬頭望我，眼神散亂，過了許久才認出了我。

她問：「傑米病了嗎？怎麼不來看我了?」又說：「妳幫我想想，我找個什麼工作？我不能坐吃山空啊！這裡的費用很貴的啊！」我聽著心疼：「蘇亞，不要愁，傑米已經為妳安排妥當，錢夠用的。」

我牽著蘇亞的手走進花園，她拍拍我的手說：「此時此刻我好快樂。」我陪她聊聊從前，她不時微笑：「是嗎？我怎麼都忘了？」陪她到天黑，護士要帶她回屋準備洗澡睡覺了。蘇亞對我说：「晚安！妳明天再來，我等妳。」我陪了她三天，和她一起數花朶，不忍道別。再來，她躺在病床，已無知覺。

十月二十四日傍晚，護士剛為蘇亞擦過臉，扶正了枕頭。我注意到蘇亞的頭無力一歪，呼吸似乎停止了；護士觀察一會兒後對我說：「她已安息。」我握著蘇亞的手，吻别，「再見了，蘇亞。」蘇亞的遺願和傑米一樣，把遺體捐贈聖地亞哥大學醫學 院。我與先生静靜地在病房陪她最後一程，一個小時後，醫學院人士來接蘇亞，他請我們在病房外等候，一會兒他推出罩著白布的行動床，恭敬地向我們行禮，然後推著蘇亞離去。

回到失智看守所的蘇亞臥房，收拾簡單的幾件衣物，護士們接連過來對我說：「真難過，病人中我們最喜歡她，她最合作。她愛漂亮，我們每天幫她打扮得漂亮整齊，光光彩彩的。」我握緊護士的手，一一謝謝她們如此有愛心地照料蘇亞一年。傑米和蘇亞相繼離世，我生命裡一段珍貴歷程隨著逝去。隔天離開往返多年的聖地亞哥，從此無理由再來，我與先生一路傷感無言。