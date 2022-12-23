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《老物件情懷》不一樣的賀卡

文、圖／達生
作者收藏的充滿中國元素的聖誕和新年卡片。
作者收藏的充滿中國元素的聖誕和新年卡片。

西方人在聖誕和元旦新年有互送賀卡的習俗，如今更方便，大家還可以上網傳送電子賀卡。

談起賀卡，我收藏的聖誕和新年卡片與眾不同，非常特別，因為封面上呈現的是充滿中國元素的圖畫。首先，畫的內容多為中國山水、人物或動物；其次，是用傳統的水墨畫技法繪製，照片中的山水畫是雪景，遠處白皚皚的山體，近處是被雪覆蓋的房屋和河流，加上兩株盛開的臘梅，構成了優美的中國畫意境，正合題詞「雪兆豐年」。

另一張卡片畫的是憨態可掬的中國國寶級動物大熊貓，懷中似抱著紅桃子，邊上幾根竹枝葉，題詞「天倫之樂」。中國水墨畫除了有題辭或題詩，通常還有落款和章印，這兩幅畫也不例外。印畫所用的紙是單張的，然後黏貼在賀卡封面上，紙面也有類似宣紙的紋理，更能展現水墨畫的風采。

聖誕和元旦新年畢竟是西方人的傳統節日，所以這兩張賀卡整體設計均採用中西文化合壁的樣式。那張雪景卡的中國畫旁邊，是西方宗教中天使形象的紙刻邊飾，打開卡頁，內襯紙上是水仙花和臘梅圖案，這又是中國人新年的符號，但印賀辭是中英文雙語呈現。

熊貓卡片的封面四周，則是精美的中式鏤空鑲邊，內襯頁上有聖誕鈴鐺，賀辭也是既有中文「恭賀新禧」，也有英文祝賀聖誕和新年的用語。  

這種卡片的產生有其特殊的歷史背景，它們是我三十多年前來美國留學時，從中國帶來的。那時中國剛對外開放不久，中國人過聖誕節的人很少，也沒有元旦送賀卡的習慣。

我所持有的這些聖誕和新年賀卡，是那時專門為出國人員製作的，在特殊的禮品店出售；出國人員在國外過聖誕和元旦兩個節日時，拿它們來贈送外國友人，既是入鄉隨俗，也是進行文化交流。

我曾將這些賀卡贈送我的老師、學校國際部的主任，以及其他美國朋友，他們都很喜歡，有的還在節後收藏它們。其實我也非常喜歡這些精美的賀卡，所以沒有將它們全部送人，留下幾張自己收藏。每到聖誕和元旦新年，都會將收藏的賀卡拿出來觀賞一番，依然愛不釋手。

聖誕節 天使

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