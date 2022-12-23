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憶劉女士

怡湖

劉女士，或者是李太太，大家都這樣稱呼她，但是我很榮幸叫她媽媽。

她來自一個雖然不能說顯赫，但也算是很不錯的家庭。據舅舅說，劉家祖先在清朝時當過官，我外公留學法國又曾經是蔣介石的外交官，所以媽媽也算是出身名門。

當年蔣介石退守台灣時，我外公決定告老還鄉。只有我舅舅帶著三個妹妹到了台灣，舅舅被派在鐵路局工作，媽媽在結婚前也在鐵路局任職過。媽媽在家排行第七，所以被稱為「七妹」，說到七妹，就不能不提及我的五阿姨和六阿姨，她們三姊妹的感情好到難以形容，當然也羨煞所有認識她們的朋友，只要她們三個人聚在一起，就有說不完的話，於是就有了「三個姊妹花」的稱號。

婚後媽媽是個家庭主婦，爸爸忙於事業長期在外，家中大小事情就由媽媽一手包辨。從家事、教育兩個女兒，到打點財務等，她總是面面俱到。晚年她還千里迢迢來美國幫我照顧兒子，我不但感激也佩服她的能力和體力。記得有一次兒子把媽媽給氣哭了，我下班回家後，把兒子打了一頓，淚水沒有在我眼底流下，卻在我心裡滴了好幾周，那份自責讓我久久不能自已。

我陪著媽媽過完了她人生最後的歲月，她走後我頓時感覺到自己從一塊寶變成了一根草，我的天塌了下來卻沒有人替我頂。因此我的憂鬱症變得更嚴重，心中有一個永遠無法填補的空洞，每天我只能祈禱有一天能和她再相聚。

回想起媽媽，她的生活和一般人幾乎沒有差別，但她帶著女兒、姊妹和所有朋友對她無盡的思念離開，她這一生雖平淡卻燦爛。

教育 憂鬱症

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