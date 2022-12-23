一九八○年代我移居美國後，有一段時間非常想去郵局工作；美國郵局是半政府部門，稱為郵政 署，國家不撥經費，它主要依靠郵資來運作。郵局的工作待遇相對來講算不錯，工資較高，還有非常好的醫保福利 ，裡面的每一種工種都有不同的工會；只要不犯大錯，工會出面，不會受到解雇的威脅，所以俗稱「鐵飯碗」。

想進郵局工作，除了要身體健康、可提起七十磅重物，以及無犯罪紀錄外，還要參加考試。這種書面考試主要是考驗你的記憶能力，對相似的名字、地址等能否快速記住，在分揀信件時才不會搞錯，市面上還有傳授應付郵局考試的書籍。

當時我去參加了考試，考後自認還不錯，後來去我家附近維也納郵局填了申請就職表格。當地區郵政總局公布了錄取名單，以及各申請人考試成績得分時，看了榜單之後我大吃一驚，發現自己得分最高，而維也納郵局卻錄取分數比我低的人。

我很生氣，就去找了地區總部的人事部門，請他們給我一個理由。接待我的是一名五十多歲女士，她說她會處理，請我等幾天。幾天後，我接到維也納郵局電話，說我被錄取了。

報到那天，按維也納郵局人事安排，我屬於待命人員（On Call），所謂待命人員就是在正式編制人員暫缺時，要隨時頂上去的人。等到郵局正式編制的人退休 或病故等原因無法上班時，待命人員才能正式納入編制。當然，待命人員也是有工資福利的。

郵局內的職務分為內勤和外勤，內勤主要是櫃台人員和一些分揀人員，外勤就是送信的信差，或叫郵遞員。外勤中又分為兩種工種，一種是市內信差（City Carrier）和郊區信差（Rural Carrier），郊區信差工作相對較輕鬆。

美國的所謂郊區就是離市心比較遠一些的別墅區，獨立單元的房屋門前都有一個長方形郵箱，郊區信差就開著郵局的特種車輛，為每戶送郵件。郵局的送信車是特別設計，美國和大多數國家一樣，駕駛座設在車子左前方，而送信車的駕駛座和英國一樣，是設在右前方，這樣設計使駕駛人在抵達目的地時，不用下車即可從右側將郵件塞進路邊郵箱。

但市內信差不一樣了，他要送辦公樓、公寓大廈，還有市區內一些老的獨立房屋。投遞人員必須將車子開到幾個固定停車點，然後將郵件按序放進一個帆布的斜背包，沿著一個街區投放後，再回到車內取件去另一個街區。

別小看一封封輕薄的信，疊起來放入包內，分量可是足足有二、三十斤重，一天幹下來真是筋疲力盡。最痛苦的是冬天的冰雪天，視線模糊、路滑難走；到了夏天也不好受，豔陽高照，氣溫高達華氏九十幾度，揹了幾十斤重的包行走，那真是汗流浹背、苦不堪言。那時我帶了一個大水壺，一天要喝三千西西的水。

更讓人煩惱的是，當時我沒有固定的工作時間表，信差一般都是早晨六時前要到局裡，但不能一到就打卡，要到六時整才允許一一打卡工作。幹活時，要將一長盤已經由機器初揀的郵件再進行分格，放入你自己按順序投遞的格子內，同時也要對機器已揀的郵件進行糾錯。這件工作一般要耗時兩、三個小時，然後再出車去送信。

局裡因臨時有人請假，我就會在不同時間接到電話趕去送信，最多的就是早晨五時多，電話鈴一響，全家吵醒，趕忙去局裡，分配到的常是自己不熟悉地段，那就苦不堪言了。

有時找不到小路，美國人的門牌號碼在那些市區老屋裡不是固定擺在同一個地方，有的在大門上，有的掛在園子前郵箱上，有的郵箱就是在門上挖一個一字洞，必須一件件塞進去。回到局裡時，我們的工頭虎著臉說：「你差不多可以去里奇蒙來回了。」里奇蒙是我們州的州都會，我對工頭說：「請你仔細看看我滿臉通紅和全身被汗水濕透的衣褲，我是在外面遊玩嗎？」工頭聽完後，臉上的怒氣才消失。

因為是待命的工作，使我很難再去找另一份工作。這樣差不多挨了近一年，我去詢問局裡的主管，要等多久才可進入正式編制、並有自己固定的路線？得到的回答是「不知道」。

有一天，我代工去了一個我沒有去過的住宅區，那裡是都是獨立的單元屋，每戶的門前草坪都連在一起，但是信箱位置又不固定，有的在大門裡面，有的在園子前的鐵欄桿上。

我送了一家郵箱在大門上的住戶，牢記工頭的去里奇蒙來回的話，於是就抄近路從草地上過去到了下一家。剛想找郵箱位置，突然從門內竄出一條大狼狗，對準我的小腿咬一口，疼痛和驚嚇讓我倒在地上大叫。

此時屋主人從屋內走出來，是一個中老年婦女，臉上沒有一絲歉意，她對我說：「籬笆上不是有牌子，內有狗，叫你不要進來。」我說我是從隔壁草地上過來的，她又說：「你放心，我的狗是打過針的。」那時候也沒有手機，我對她說：「妳快點打電話給我們局裡，叫他們派人過來。」

不一會兒，局裡來了兩個人，一個接替我繼續投送郵件，一個把我載回局裡。主管也在局裡，他責怪我，門前不是有標牌，「內有狗，不要入內」，責問我為什麼還要進去？我說我是從鄰居的草地上過去的，我怕又要發生里奇蒙來回的事。主管沒說話，叫我去局裡醫務室打針，預防狂犬病發生。

第二天我接到通知，讓我停工三天。接到這個通知，我差點掉淚，要知道是狗咬我，不是我咬狗。不但沒有人安慰我向我致歉，反而我還吃了一張罰單。於是我從郵局辭工了，因為這個辭工，卻開啟了我人生另一個輝煌的一頁。