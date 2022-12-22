《老照片說故事》越南鳳山寺話舊

越南鳳山寺三觀門。

「垂手立正，向左開步，兩手平提，曲膝下按，右後畫弧，彎肘提腿，退步推掌。」幾十年前，每天清晨我站在越南 鳳山寺大殿前的平台上，跟著教練打太極。

鳳山寺離我家步行不到十分鐘，那時我不知有這麼一個教打太極的組織，有一天，一個朋友邀請我參加他們的行列，從此天還沒亮，我就騎著腳踏車到鳳山寺打太極。一個周日早上，正在操練時突然下起雨，我和朋友跑到寺旁的竹叢下避雨。半晌，雨過天晴，朝陽照著竹葉和荷葉上晶瑩的水珠，我才驀然發覺鳳山寺的美麗。

我對鳳山寺不陌生，孩提時在鳳山寺前的紅泥路和哥哥們學騎腳踏車，又在寺院邊蓮池畔的草叢捉蟋蟀。上高中時，學校就在鳳山寺不遠處，每天步行經過寺前的三觀門（見圖），山門上的對聯我幾乎能背誦出來。很多地方都有鳳山寺，如廣東省揭陽市、台灣新竹縣湖口鄉，我不清楚它們的來歷，但對住家附近的鳳山寺歷史略知一二。

相傳十九世紀越南阮朝時，柳通禪師雲遊來到此處，見山丘幽靜適宜修行，於是結草廬為庵，因建在丘陵上，當地人稱為丘寺；某天一隻鳳凰棲息在庵前梧桐樹上，柳通禪師認為吉兆，取名鳳山寺。此傳說真偽已無從稽考，鄰近越裔居民仍習慣稱它丘寺。

一九五八年，工程部公路局要開闢四十八號公路，藍圖規畫穿越鳳山寺，寺方被勒令遷移；住持釋福光多方奔走，得到考古學院極力爭取才免去撤除厄運。一九六三年，寺方請建築師阮伯凌設計目前見到的三觀門。

鳳山寺內有一頭銅像，旁邊有一塊石碑，上面記述鳳山寺一段軼事。越南西貢領土本屬真臘國（現今的柬埔寨），後來被越南阮朝拼吞，改為嘉定府新平縣。鳳山寺是真臘國的一座寺廟，在倉皇出走時，廟祝把佛像、寺鐘馱在白象上，可惜失足，佛像、寺鐘和白象都掉進蓮池。寺裡的佛像是人們打撈起來的，寺鐘消失無蹤，不過每月的良辰吉日，鐘聲會從池底傳出。後來因附近居民占地搭屋，蓮池被汙染，再也聽不到鐘聲。

考古學家在鳳山寺挖出很多文物，其中一尊是嫋娜多姿的女神像，服飾酷似泰國 宮廷舞女，鑑定為公元前扶南皇朝的婆羅門教所供之神祇，該皇朝後來被合併到真臘國。越南在一九八八年把鳳山寺列為歷史古蹟 ；如今，寺裡除了多一尊金身佛像外，還增添唐僧師徒四人及關公、關平、周倉三聖。現在鳳山寺變成旅遊景點，來此地多是欣賞美景或鑽研歷史的遊客，鮮有虔誠的香客了。