現在的台北市東區信義路五段附近，高樓大廈林立，有誰還記得當年那低矮破舊平房點綴農地之間的三張犁？那裡是我們從新埔搬到台北後，第一個落腳的地方。

在三張犁菜市場附近，有一片雜亂無章的矮小平房，爸媽在小弄巷裡租到了棲身之地。那間平房很破舊，屋內是泥巴地，牆也是竹籬笆糊上泥巴而成，只有一間屋子，吃飯、睡覺全在裡面。

晴天可以在屋外煮飯炒菜，避免屋內油煙瀰漫，但是雨天就只能在屋內張羅了。屋頂還漏水，外面下大雨時，屋內跟著下小雨，每次下雨就得張羅鍋碗瓢盆來接漏水，否則屋內會變得泥濘不堪。

房東 每月按時來收房租，但是找各種理由來搪塞，就是不肯修漏雨的屋頂，大概看準了爸爸薪水微薄，無力再找其他房子。因為這裡離兵工廠及其附屬子弟小學也不算遠，我們只得將就繼續住下去。但在三張犁，我度過了無憂無慮的小學時光。

雖然下雨很不方便，但是我還是喜歡，因為家裡只有一件雨衣，每次下雨，爸爸就揹著我，把雨衣罩在外面，先把我送到子弟小學上課，然後再走路到兵工廠去上班。在雨衣籠罩的黑暗裡，隨著爸爸有規律的步伐，我常會在爸爸寬厚的背上睡著；等大妹開始上小學，就失去這種特殊待遇了。

下雨時，我打著傘牽著妹妹的手，打著赤腳踩著積水，走路到學校上課，現在想起來還是很令人懷念。

住家附近有一條小溪叫瑠公圳，供附近農家灌溉用。當然那條小溪也是夏天玩水的好地方。

有一年，和同伴們到瑠公圳抓魚玩水，看到同伴們從岸上跳進水裡，玩得好不快活；我也沒想太多，脫了褲子就往水裡跳，噗通一聲跳進水裡，才發現看不見天，也看不見夥伴們，張口要叫，結果喝了好幾口水。

岸上的同伴們看我半天沒露出水面，覺得不對勁，跳下水去，七手八腳地把我拉上岸來，我這條小命是同伴們給救回來的。到現在我還是不會游泳 ，大概是被那次淹水的經驗嚇著了，看見水會怕。

附近有一個三張犁菜市場，門口有兩間小店鋪，一間賣雜貨，另一間賣米麵之類的糧食。兵工廠員工薪水微薄，實在沒辦法時，只好到雜貨鋪或糧食鋪去賒欠，等爸爸下個月發薪水時再還。

大概爸爸的信用還不錯，我們還沒有餓過肚子。有時候爸爸心情不好，想喝個小酒解悶，會叫我到雜貨鋪，去賒欠一小包油炸花生米及一小杯雙鹿五加皮酒或清酒。老闆把他的賒帳本拿出來登記，本子上整整齊齊地登記誰在什麼時候買了什麼，欠了多少錢等等。患難中給人方便，還不曾聽說有人故意賴帳什麼的，人心還是善良的。

在那個物質匱乏的年代，父母盡力給了我們一個安穩的家，讓小孩能夠無憂無慮學習與成長，我們也都能夠順利升學 、謀職。一轉眼，七十年過去了，爸爸離世十五年了，媽媽也過世兩年，我寫這篇文章，告慰爸爸媽媽，希望他們在天之靈能夠欣慰，辛苦沒有白費。我們都成家立業，也都用爸媽傳承的「忠厚傳家遠，詩書繼世長」來教導下一代，這副春聯是爸爸每年都會書寫並貼在門上的字語。