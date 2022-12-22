夜讀「紅樓夢」，感懷到五更，古今舊家事，盡在記憶中。「紅樓夢」第一○七回「散餘資賈母明大義復世職政老沐天恩」寫道：「榮寧二府的賈赦、賈珍犯案，被朝廷治罪，遭抄家後，賈母感到世態炎涼，繁華末世，為了兒孫，她把畢生積攢的萬兩銀，分給了兒孫和寧榮二府的媳婦們。」這個章回寫盡賈府的興衰榮辱，以及賈母擔憂兒孫、體恤家人，散盡體己的故事。

讀完，不禁觸動了我的記憶，回想起母親為了我們兄弟姊妹七人，留下七枚金戒指的往事。

一九八三年，家裡排行最小的我完婚，已過耳順之年的母親對我們七人說：「你們終身大事都完成了，我和你們的爸爸也了結七件大事，可我還有一個心願未了。」

隨後母親拿出一個金錁子，她繼續說：「我的心願是給每個女兒和兒媳一人一個金戒指，我把私蓄多年的金錁子給你們，做成七個戒指吧！」大姊、大哥都說不要，金錁子還是爸媽留著吧。我們都同意大姊、大哥的說法。但母親執意不肯，她說：「我們老了，留著沒有用，還是分給你們吧！」最後金錁子交給大姊去辦理。

大姊去了一家金店，詢問加工七枚戒指的事。經理用天秤稱了金錁子，重量三十一克，說要加工做成七枚戒指分量還不夠，一枚戒指重量至少七到八克，否則不易加工，戴上後容易折斷。

大姊回來告訴了母親，母親沉思片刻，取下戴在手上的金戒指，又從匣子裡取出一個老戒指，一起交給大姊，她說：「拿去吧！分量應該夠了。」

幾天後，大姊、二姊以及三姊一起來找我，說她們去了金店，師傅說金錁子表面上看來是個老物件，也像真貨，但在熔化加工之前，按店裡規定，應當著客戶的面剪斷，以確認是否足金？她們三人猶豫不決，找我商量該怎麼做？我說我們一起去，讓師傅當面剪斷。

我們姊弟四人一起來到金店，請師父檢驗，老師傅從抽屜裡取出一把鉗子，又帶上老花眼鏡，在枱燈下將金錁子從中間剪斷。我見到剪斷的部分與表面顏色一致，老師傅仔細確認後，點頭說：「是足金。」我們四人也放心了。選好了戒指加工圖案，又附了金店加工七枚戒指八十四元的手工費，收好收據，我們離開了金店。

一周後，我們兄弟姊妹七人還有四個兒媳婦來到母親家，母親將每枚重量八克的梅花圖案七枚金戒指，分送給三個女兒和四個兒媳。母親了卻心願，可我們覺得父母付出太多，他們一輩子太不容易了，金錁子和老戒指是他們在四十年前成家立業時，辛苦積攢下來的。

一九五九年至一九六一年，中國發生了三年自然災害，後來也發生過社會動蕩，民眾生活不富裕；父母面臨身體有病，又養育七個孩子的艱難，都捨不得變賣金錁子，而是預防會有更大的災難。

到了一九八○年代，中國改革開放後社會安穩，七個兒女都已成家立業，父母雖已年老，但都有退休金 ，生活健康保障無憂慮，所以要完成把珍藏幾十年的金錁子做成戒指分送給兒女的心願。

我和妻子商量後，認為應回報父母，當時母親家的黑白電視機已老舊，我們便把新婚買的彩電送去給父母，並說：「我們看黑白電視機。」父母高興，但過意不去，要付錢給我們。我們說不用了，工作忙，沒有時間看電視。

無論是「紅樓夢」裡的賈母，還是現代的母親，天下的母親都有一顆「散盡體己為兒孫」的心願。時間又過去了四十年，父母早已離開我們；妻子戴的戒指也有歲月，但戒指上梅花圖案依舊清晰。

我們珍惜母親留下的金戒指，物雖小，愛卻大，父母養育之恩大於天。