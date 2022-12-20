對於北京 來說，吉林省算是天高皇帝遠的蠻荒之地，犯了錯誤的幹部往往被發配到這裡，例如眾所周知的洪學智上將，在吉林省一待就是十七、八年；一名佟姓六級高幹，是老資格的馬列主義理論家，因為學術觀點不合上意，被貶到吉林省任政策研究室副主任。

還有一個鮮為人知的農安縣副縣長，原是農業部 副部長，據說吃了毛主席的豬，從北京發配到吉林農安，從副部長貶為副縣長。

當年全國各地的人民公社透過農業部向毛主席獻禮，其中有許多大肥豬。農業部機關一時無法安置這麼多豬，總不能在農業部大院裡建豬圈吧？也不能將活豬趕到中南海。這個副部長看著這些豬發愁，對著豬感嘆說：「毛主席一個人哪能吃得了這麼多豬。」於是，他下令殺一部分豬送給機關食堂，為大家改善伙食。

四清運動時，工作組拿殺毛主席的豬說事，上綱到多吃多占、貪污人民群眾獻給毛主席的豬，還給他定了一條罪狀：「膽大包天，吃了毛主席的豬。」運動結束後，他被貶到了吉林省農安縣任副縣長。這在古代就是私吞進貢的御品，乃欺君之罪也，當斬。現在不殺頭，從三品京官貶到窮鄉僻野的副九品芝麻官，也算是皇恩浩蕩了。

這個副縣長的故事在民間廣為流傳，說他是個性情中人、豁達大度、古道熱腸、心寬體胖、粗衣淡飯。夏天他一手握個大蒲扇，一手端著一個大茶缸，冬天兩手握著裝滿熱茶的茶缸暖手，從縣政府各局局長到食堂炊事員、清潔工，以及照過面的公社幹部，沒有他叫不出名字的。

他經常下鄉到田間地頭跟社員嘮家常，和大家席地而坐，先從包裡拿出幾盒大生產牌香菸，給每人扔過去一盒，然後再打開一盒供大家抽。社員們也不拿他當大官，問這問那，問他如何被下放到此，其實人們都知道他是因為什麼事下放的，就是想聽他說「吃了毛主席的豬」。他也明白眾人的心思，哈哈大笑說道：「吃了毛主席的豬。」