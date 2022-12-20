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善意的結巴

汪敏華

很久都沒有被感動了，因為看到和聽到有關婚姻、婚禮的負面消息實在太多了。因嫌婚禮辦得不夠有排場，新娘的爹竟率全家人中途憤然離場；因新郎的爹出言不遜，新娘的爹當場撕破臉面，動手抗議；因新娘的爹在婚禮上當眾索討更多彩禮，婚禮後新郎和新娘閃離。

以上都是極端例子，更多令人匪夷所思的是，雙方父母都怕吃一點虧，都想多占對方便宜，最後導致兒女婚姻出現裂痕、危機，乃至以離異謝幕。

今年春節，我回中國參加了一場婚禮，婚禮在一個普通飯店舉行，沒有鮮花織就的拱門，沒有裝飾新穎的大屏幕，也沒有高懸著的蛋糕和高價妝點的婚場；有的只是樸素大方，還有新郎新娘和雙方父母充滿真誠、熱烈地問候，和賓客們臉上綻放的濃濃笑意。

新郎和新娘的父親都是腰纏萬貫的企業家，新郎家在天津，新娘家在海南，趕來參加婚禮的新娘全家就住在一家快捷酒店裡。新娘的爹拒絕婚慶公司提出的坐超長婚車、繞天津城大轉一大圈的建議，他說：「交通到處堵塞，我們那麼長的車不能再給別人添堵嘍！」他也拒絕了新郎爹的建議，不想選一間最豪華的星級酒店、辦一場最豪華的婚宴。

新娘的爹說：「花那些錢幹嘛？排場是給別人看的，日子才是過給自己的。」當新郎的爹在電話那頭告訴我這些時，我忽然不由自主地瞪大了雙眼，然後冒出「現在還有這等高人」的句子，眼睛也有些潮濕。這樣的句子，十幾年前甚至更久也曾聽過，不過此時此刻聽起來卻顯得如此遙遠、親切、陌生和另類。

更令人驚訝的是在婚禮上，新娘的爹第一個發言，竟多次說了前半句忘了後半句。當時他說完「我女兒文文能和鋼鋼結合是三生有幸」之後，停頓了十幾秒，而後說道：「感謝親家夫婦為了準備婚禮，付出很多」，又突然結巴，臉一下子通紅，汗珠也沁出，表情十分尷尬。我能明白，這都是因為心情激動。

有意思的是，當新郎的爹上台發言時，竟有同樣情況。他發言時也多次停頓、口吃，但他的臉不紅，表情自然。

當時我納悶，這兩名企業家開會講話的機會很多，怎會出現如此情況？後來又想，畢竟那是兒女的婚禮，心情自然激動。不料婚禮結束後，新郎的父親對我說：「我是故意那樣做的，這樣親家就不會感到難堪了。」聽後，我的眼睛有些濕潤，才明白新郎的爹是在用智慧來緩解親家公發言失誤的尷尬，他也用發言結巴的方式，給親家爹鋪一個小台階。如此善解人意、通情達理、真摯善良的為人處世之道，真是體貼。

微小見精神，新郎的爹看似吃虧實則是明智之舉，難道不值得一些斤斤計較、弄巧成拙、無事生非、因小失大，看似明白，實則糊塗的家長引以為借鏡呢？

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