俗話說，牙齒難免會咬到舌頭，天下沒有不吵架的夫妻。老五這對夫妻是天天牙齒咬舌頭，你咬我，我咬你。周末上午，戶外郊遊的一群人遠遠地看見，老五夫妻又在甘蔗田扯開喉嚨幹上了。

「快閃開！」老五在後面推，老五嫂在前面拉，半坡上，兩人拉著一車甘蔗，最終力不從心，眼睜睜讓板車滾下坡；車上甘蔗散了一地，老五一屁股坐在泥濘的地上喘粗氣，看也不看他妻子，說著：「吃得這麼胖，幹活時一點力氣也沒有。」

老五嫂也癱坐在地上，氣得抓起一把泥草，劈頭蓋臉朝老五身上砸：「你能耐？有本事你修一條路買一輛運輸車啊！你睜開眼看看，村裡哪個女人不在家打麻將看電視？老娘嫁給你真是瞎了眼。」

老五夫婦是貧賤夫妻，都沒什麼文化也沒什麼技能，他們在城裡打工，進了好幾家工廠，屢屢遭人嫌棄和排擠。前幾年，他們回家承包一大塊廢棄的魚塘和荒地用來種甘蔗，整地、施肥、砍種、除草、打腳葉、收割、搬運，一年忙不停，收入也只能勉強餬口。

雖然掙不了幾個錢，不過比打工自由多了，至少不用受老闆的氣。舊魚塘在郊外，土地肥沃，交通方便，種出的甘蔗又粗又長，缺點是地勢低窪，沒有路，收割的甘蔗要用板車和肩膀扛上馬路，無形中增加了許多勞力。

收割完畢，老五請來拖拉機，將甘蔗拉到城裡出售，一大部分批給各水果店，一小部分自己拖個板車零賣。因為經常在我們小區門口擺攤，久而久之，人們都認識老五夫婦，喜歡買他們的甘蔗。

他們的甘蔗不但新鮮乾淨、黑皮白肉、甜脆多汁，還特別便宜。吃的人多了，一些人就利用周末空閒時去老五的甘蔗田玩，拍視頻、玩抖音 ，看土地裡的哪根甘蔗好，當場就買走，一舉數得。

坐在地上互相指責的老五夫妻，看見我們來便停止爭吵，並站起來迎接。老五感到不好意思，把手洗乾淨，老五嫂則脫去沾滿泥水的圍裙，說現在就去棚裡燒飯給我們吃。

「不了，我們買點甘蔗就走，還要去其他地方玩。」鄰居歡歡拉住老五嫂的手說。老五嫂住在村裡，因為要帶小孩，老五則住在簡易棚裡看甘蔗，棚裡條件艱苦，我們都不忍心給他們添麻煩。臨走時，老五嫂又罵起老五：「呆子，多砍幾根甘蔗，一人送他們一點。」老五反罵回去：「就妳話多，我還不知道嗎？」我們對老五夫婦這種獨特的交流抿嘴一笑，或許，這是他們愛的方式。

離開甘蔗田，老五夫婦一直在向我們揮手，之後，他們又開始忙碌起來，兩人把一捆捆甘蔗用肩膀馱到馬路上。老五嫂彎腰馱的時候，老五就伸手把甘蔗扶到她的肩膀上，照例是一邊勞動一邊鬥嘴，忙得不亦樂乎。他們日子過得艱苦，但是我們都感謝他們，給我們送來甜到心的甘蔗。