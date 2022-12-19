《老物件情懷》兩株盆栽的故事

三十五年歷史的富貴樹。

來美國後，一直對盆栽園藝有濃厚的興趣，辦公室和家中育有多株培養二、三十年以上的花草，其中兩株有著特別不同的故事。

三十多年前買下第一棟新屋，屋內外均需布置，到附近的園藝中心挑選有何中意的盆栽。一走進暖房，就看中一株大約兩英尺高的小樹，深綠色的葉片，形狀如羽毛，枝幹挺拔，整棵樹看起來獨特又頗有姿色，有著東方藝術的風韻。名牌寫著「Ming Tree $30」，價錢在當時算是髙檔，我一眼相中便毫不猶豫地買下了。

回家後換個新盆，就安置在一樓到二樓樓梯轉角平台角落上，因為這一方平台頂上有天窗，白天有半日陽光，特別適合室內植物生長。若干年後，才得知此樹的中文名是「富貴樹」，學名為Polyscias Fruticosa，原產於印度再傳入中國。這棵樹對新居似乎非常滿意，當泥土表面呈現微乾時，只要澆上一壺水就能健康成長，從來沒有加過肥料，幾年後長了一倍髙，樹枝開始下垂。

我研究了一番後，用桿子撐起四周再修剪過長的枝幹，捨不得扔棄，便隨手插入水瓶中；沒想到一、兩個月後，竟然有鬚根長出，再種入盆土中，成功養出新的小樹，太令人興奮了。此後，每隔數年就換大一號盆，並剪枝培出新樹送給喜歡的朋友，還帶一些到辦公室培養，贈送給同事們很多棵，前前後後的子孫應有不下有五十棵了。

其中有一棵種在我所服務的大學圖書館 閱覽室門外，如今已有五、六英尺髙，很多學生看到這棵不常見的樹木，紛紛問起名字和栽培方法。有一天居然發現許多紙摺的蝴蝶架在疏密有致的枝葉間，像是在日本看到的許願樹，應該是一群東方學生的傑作，引起主管公關的圖書館員興趣。他邀我寫一篇有關該樹的短文，再用QR圖碼聯在網路上，以便好奇者可以察看，真是新鮮的好主意。

在相鄰科技圖書館門前的另一棵樹就更有意思了，這是一棵類似棕櫚樹的室內植物， 英文名為Dracaena Marginata。大約三十多年前最初看到它，是置於當時的圖書館館長辦公室，母枝上有兩分支，頂上是兩球扇形綠葉，每次去開會都坐在這棵似曾相識的樹木旁，才想起數年前，家中也曾養過一株。

母親當時從台灣第一次到美國來，白天一人在家無聊，就給室內植物每天澆水，大約兩周後，盆底水滿溢出，樹也因根泡在水裡太久而香消玉殞了；得到的教訓是這種植物喜歡乾燥，太常澆水則使樹根缺乏空氣不能呼吸，也就活不成了。

後來換了新館長，重新布置辦公室，這株植物就被請了出去，從此在走廊上孤零零的無人照料，葉子全乾枯脫落，但枝幹還透著一絲綠。我認為還能救回，於是拖到自己的辦公室，剪掉一半枯枝，再澆透水，死馬當活馬醫；兩、三個月後發現枝上冒出一點新綠，大為興奮，維持一個月澆水一次。

線狀綠葉越長越大，就這樣在那裡養了快十年，又從根部長出一新枝，發了更多簇葉球。一直到我職位變更，辦公室遷到一處不適合這種植物生長，於是把它搬到公眾閱覧室靠窗位置安置下來，三不五時去看看、澆澆水，倒也能適應新環境。

過了兩、三年，有趣的事發生了。一天在枝上發現有人用膠布黏了一根乾枯的香蕉，才想起大約一周前有一則新聞：一名義大利 藝術家用香蕉和防水膠帶製成的作品「丑角」，在美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會展出。「丑角」共有三套，兩套已經以十二萬美元價格售出，第三套價格則拉抬到十五萬美元，這一定是有人想模仿製作「藝術品」。

我小心翼翼地把那根又黑又硬的香蕉拿下丟進垃圾桶，一周後經過那裡，又看到一根香蕉掛在同樣的樹上，這次是新鮮黃色的，看起來還可以吃，當時覺得可笑；沒料到第二天就看到報導，在某處的香蕉藝術每幾日換一根，舊的吃掉，真是無奇不有。

疫情 來襲後，大家居家上班一年多，只能讓植物自求多福，有一天去辦公大樓地下室停車場取物，看到這株垂死的植物被丟棄在大圾垃箱旁，心中不捨但也無能為力。想不到疫情稍緩返回辦公室上班時，竟然發現它被不知名的愛心人士救回來，安置在科技館大門前的現址，生氣蓬勃地展著長枝臂，盆和土仍是原來的，三十年沒有換過。看著這株幾經劫難仍昂立的植物，就如堅毅一再克服困難的英雄人物，令人讚嘆。