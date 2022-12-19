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借來衣鞋去跳舞（下）

簡妮

訂下演出日期的前兩天，陶老師通知每人準備演出服裝，女生的頭髮將由老師在演出前統一梳理，但每人要買一個大蝴蝶結，上身是白襯衫，搭配下面花裙子，腳上要求穿紅皮鞋。我母親聽我轉述後，說我只有裙子，蝴蝶結可以去買，但是白襯衫現做已來不及，紅皮鞋也買不起。

另外三個參與表演的女生家境好，她們都能辦到，陶老師把我的情況在班上通報了，要求不參加演出的同學為了班級的榮譽，誰有白襯衫和紅皮鞋就借給我。結果有一男一女兩個同學可以分別借給我襯衫和皮鞋。

非常巧合，他們兩個名字，字不同，但是用上海話讀出來一樣，連姓的發音都接近：男同學叫呂桂生，可以借我白襯衫；女同學叫劉貴申，可以借我紅皮鞋。可是男式的襯衫下襬是開叉的，明顯與女式的不同；陶老師說：「一點都沒有關係，因為襯衣是束在裙子裡，下襬看不見的。」於是我的服裝就搞定了。

演出那天，除了班主任陶老師外，教算術及教音樂等各科老師都出動了，她們給男生畫了眉毛和臉上撲了粉，然後幫女生梳頭、戴蝴蝶結，再仔細地幫我們化妝。老師用的不是一般香粉，而是像戲劇演員的臉部化妝那樣，用油彩打上底色，然後抹胭脂、畫眉、上唇膏，還用唇筆勾勒唇形。好一番忙碌後，臨上場前我去上廁所，在鏡子裡看見自己變成了小仙女。

我們的舞蹈表演成功極了，當我們排成長列準備退場時，台下滿場觀眾掌聲如雷，久久不息。可惜，排頭的副班長犯了糊塗，他帶領我們退場時，竟然在舞台半中央處，轉過頭就掀起布景後的帷幕，想從那裡找到出口。他那樣一帶頭，暈暈乎乎的我們七個也跟著他一起去掀帷幕；可是帷幕太重了，我們八雙手都掀不起來，而台下觀眾已大聲地、此伏彼起地笑成一片。

舞台邊的老師急得高喊：「快拉幕，快拉幕。」終於台前帷幕落下，我們才看清，應該往舞台左邊下場口退場。這場六十幾年前鬧的笑話，我至今想起都忍俊不禁，也可惜那時經濟條件差，老師和我們自己都沒有照相機，沒把當時的舞姿拍下來留念，而我的小仙女形象，也只能在當時曇花一現。

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