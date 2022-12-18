我考上大學算是全家的喜事之一，但家中實在清貧，無法供我念大學，幸好在學校訓導長、也是中國南通同郷的幫助下，我住進公館山下的第七宿舍，並拿到工讀獎助金和免交學雜費。

工讀獎助金可勉強應付我宿舍的每月伙食費，但其他生活費已捉襟見肘，台南的家人是無力供給，只有自力更生了。宿舍裡大約有二十多個同學訂閱中央日報，為他們每日送報便成了我的首選，同學們倒是挺幫忙的，同意我為他們送報。我便與台北車站附近的中央日報社商洽。

有個好心的同學，願意讓我每日清晨騎他的自行車去報社拿報。

就這樣，我每天清晨五時起床，騎上自行車由羅斯福路四段轉到新生南路北上，再轉到中正西路中央日報社，蹲在報社前的廣場上，在渾沌的照明下搶到二十份報紙後，再騎回到宿舍，將報紙交給同學，並返還自行車。

此時大概是早晨六時半左右，我還有充足的時間處理內務和準備當日功課，吃完早餐後去校總區上課。

這樣的安排我尚能應付，但只維持了兩個月。因為台北的雨季來了，狂風暴雨 下騎車取報變成極為困難，保護報紙的乾燥幾乎是不可能，我只好放棄送報的工作。

當時的台北市衡陽路中段路邊有很多騎樓，其中有一間較大而且是封閉式的，裡面還備有一條靠牆的長板凳，原本是供客戶休息，後來被擦鞋的大人和孩童占用。每個擦鞋人備有一個特製小巧的擦鞋凳，他們坐在凳上等候客人的到來。

我觀察許久後，心想他們能，我為什麼不能？遂下決心也去買了一個擦鞋凳，在周六上午去了騎棲，占了一個中間有利位置，一邊溫習學校課業，一邊等候客人的光臨；慢慢的，其他擦鞋人也陸續來了，他們都以怪異的眼光瞪著我。

我因占有地點優勢，加上我年紀稍長，接待的客人較多，擦了十多雙皮鞋，算是不錯的生意，晚上五時回宿舍。可是周日再去的時候，情況大有變化，我到達時，其他擦鞋的大人和孩童都已各就各位，占據了整條長板凳，我已無插足可能。

見情況有異，便找到他們其中一名稍長者，請他幫忙給我一個空間。他瞪著眼，問我是誰？怎麼搶了他們的生意，這地區是他們的地盤，容不下外來人，威脅要我立刻離開另找別處。

我才意識到這種行業都是各有地盤門戶的。我太天真了，只有垂頭喪氣地回到宿舍，死心塌地回到學業上去。

天無絕人之路，好運終於開始降臨，我將兩次創業的經歷，寫進我大一國文課規定的周記；國文老師裴溥言教授規定，上課同學每周須呈繳周記一篇，作為她考核成績的一部分。

她在我的那篇周記上紅批了好多處並為我潤飾修正，更建議我投槁到她主編的「讀書月刊」發表，這對我而言是天大的喜事。

那年暑假前我又發表了兩篇短文，開啓了我的寫作之門。稿費的收入對我而言雖不是最重要的，但也救了我燃眉之急，不再為日常零用錢發愁了，裴教授的教誨和幫助，迄今仍令我感激在心。

上了大二後，我找到了一份家教工作，周六、周日為一個立委的兒子補習，待遇相當不錯。任教數月後，我為父母兄妹買了手表，並為自己買了一雙新皮鞋和一輛半新的自行車，自此以後，我不再是「勤工儉學」的一員了。