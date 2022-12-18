《老物件情懷》肩道上的風景

肩道上美麗的小書櫥。

二十幾年前我從中國閩南小城移民來美國時，在西雅圖 租住獨立屋，小區的街道是七米寬的柏油路面，路的兩旁還有各一丈多寬的肩道。肩道可以當停車場地，或當花園，種菜、植樹、鋪草坪或者安放籃球架，有的肩道上還設置人造小山、小橋流水。

我剛來西雅圖時不會開車，要買菜只好走家門口的小路。到最近的超市買菜，要下一個一百米長的陡坡。這條路的左側肩道也很陡，肩道上灌木叢的野籐、荊棘肆無忌憚地往道路蔓延，走路左轉的視線被灌木叢擋住，我常常要在拐角處停下來，左顧右盼確定沒車沒人，才敢把腳伸出去。

我們這個居民區是超過六十年的老街區，老街區的優點是房子的面積都比較大，肩道寬敞。老街區的肩道常常有公共道路的排水溝，有些戶主會把排水溝清理得乾乾淨淨，有的就任憑排水溝的灌木叢生長。我曾經看到在一個長滿灌木叢的三叉路口有三輛車相撞，其中有兩輛車嚴重損壞。

有些肩道的大樹太靠近路面，會影響開車，二十幾年前就有一名年輕女子開車撞到肩道的樹幹之後喪命。很多年過去了，這棵樹下還放著人們悼念她的小花環。

我們的街區是小山坡地勢，一些傾斜的地面成為空餘地帶的肩道，還有一些地勢較低的路邊地面因為下大雨之後會積水，不適合建造房子，只是當成低窪地的排水溝。這樣使蔓延到肩道上的灌木叢更多，最常見的灌木叢是一種長滿荊棘的野生植物，走在大路上都要小心躲避來自肩道的荊棘，一不小心就會被鉤住。

但是有一天，這些荊棘卻成了我的最愛，原來這種渾身是刺的荊棘，就是水果樹黑莓。黑莓外形像桑葚，非常有營養價值，味道酸甜可口，每年的七月底到九月初，只要想吃黑莓，隨時都可在肩道上摘取。

這些年，肩道上也有美麗的小書櫥。美國人喜歡買書，看過的書捨不得扔掉，就在自家的肩道上豎立一個有玻璃門的小書櫥，屋頂還蓋瓦片。有的書櫥有一人高，裡面有各種各樣的書，都可以免費取走；書被取走後，主人馬上放入新的，路過的行人也可以把自己的書放進小書櫥。

近年來肩道的小書櫥越來越多，和西雅圖人喜歡看書和熱愛文學密切相關。二○一七年，聯合國 教科文組織授予西雅圖「文學之城」稱號，與英國 愛丁堡、愛爾蘭都柏林、波蘭克拉科夫、伊拉克巴格達、烏拉圭蒙特維多等二十八座城市，獲同樣榮譽。

人人都會說「書中自有黃金屋」，就是誰也想不到，「黃金屋」也成為西雅圖肩道的一道亮麗景色。