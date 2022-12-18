借來衣鞋去跳舞（上）

一九五八年，我上了小學，那一年開始上海市內有了民辦小學，而且學生報名上學按「就近分配」的原則，所以我沒能錄取母親寄望的天津路小學，而被錄取在離家一條馬路之隔的南京東路攤販民辦小學。

天津路小學是公立學校 ，條件好，家庭經濟困難的學生能被批准的助學金也多，母親對我沒能錄取頗不滿意，嘮叨了好些天。後來我和同學們讀到高年級時，很反感校名有「攤販」兩字，可是老師解釋說，因為學校是市內菜場開辦的；直到我們六年級快畢業時，校名終於刪除了那兩個字，成為「南京東路民辦小學」，至於源於怎樣的校方組織結構，我們畢竟年齡小，自然沒有深究。

雖是民辦小學，但其實學校很正規，設施也不錯，當時我發現學校的女老師都長得非常好看，可能我小時候也長得比較可愛，所以老師一下子就喜歡我。那是班主任陶淑芳老師開學前第一次的家訪，她一進我家的門，我就被她吸引住了；二十幾歲的年輕女子，燙著長波浪，濃眉修長，眼睛大而有神，左上唇還長了一顆美人痣。我傻呆呆地看著老師，竟然忘記了手中正在梳頭的動作，老師笑了，她對我母親說：「小姑娘很聰敏啊，會自己梳頭呢！」

開學第一天，陶老師指定了兩個男生當正副班長，然後老師又在全班二十多個女生中，挑選了連我在內的四個女生，加上當班長的兩個男生，共六個學生被選上當小工人。我們每個小工人還發到一個小卡片，上面印著「小工人」的字樣，和我們各自的名字。

當上小工人，就是每周四下午到學校去，在一個指定的辦公室內，向負責老師出示自己的小卡片，然後做一個小時的手工。任務是黏好差不多是兩寸高度、一寸半寬度的小白口袋，把成形的紙片，三面用漿糊糊住，開口處折下當口袋蓋，聽說這種口袋是用來包藥片的。

等我長大後回想起來，我想那是學校搞的副業，給藥廠做包裝袋，掙錢補貼辦校費用吧。被選上當小工人，是我們學校學生在大躍進時代的榮譽，可想而知，我們六個同學是班主任陶老師最喜歡的學生。

期中考試後，陶老師召集我們六個小工人，加上臨時增加的兩個男生，一共八人，要我們排練跳舞，到寒假慶祝春節時，要到菜場中心禮堂表演給菜場工人看。

於是，每天下午放學後，我們把教室課桌椅清空，陶老師就指導我們跳舞；我記得，按照我們的身高，四個男生和女生各排成一個縱隊，分站兩邊，我在女生的隊列中排第二。

起步動作是男女生按節奏交錯舉腿往中間跳，跳到中央時，男女生按隊列，最高個的女生與排頭男生副班長為一對，與我配對的則是正班長；第三、四個類推，兩兩分成四對，然後男女生像跳交誼舞，摟腰搭肩轉著圈跳舞。

我們都是小孩，還沒有到高年級時男女生講究的分界線，倒也跳得不亦樂乎。只是班長老是抱怨我不該抓住他腰部的衣服，而應該把手搭在他的腰上；他一抱怨，陶老師就過來示範糾正我。後來我放鬆了，動作也就做對了，最後動作是一男一女間隔排成長列，按節奏依次往舞台下場口退場。

➤➤➤借來衣鞋去跳舞（下）