我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

聖誕節憶往

明晰

﻿我對聖誕節最早的記憶，是聖誕夜在兒童班演出耶穌誕生在馬槽的話劇，大一點的小孩演約瑟、瑪麗亞、東方三博士和牧羊人，小一點的小孩則趴在地上扮演小綿羊。

有一次我扮演天使，母親把白床單改成白袍給我披上，我的工作就是牢記台詞：「在至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與祂所喜悅的人。」聚會結束時每人都會得到亮晶晶的聖誕卡、糖果，有時還有美國教友捐贈的帶薄紗、後面有個蝴蝶結的小洋裝，對當年物資並不豐裕的我們，十分受用。

到了初中開始參加詩班，慶祝聖誕夜的特別聚會結束後，別的教友都打道回府，我們則留下臨陣磨槍，再練一、兩遍早已耳熟能詳的聖誕歌曲。然後聯袂騎上鐵馬，直奔事先登記願意接待的教友家；年輕人精力充沛，大夥在寒冷的冬夜頂著刺骨寒風騎車，絲毫不覺得冷，只感到無比新鮮刺激。

逐戶抵達後，先在門口合唱「普世歡騰」，等待主人聞聲開門請我們入內，接著奉上美味可口的點心，有酒釀湯圓、水果、零食、煎餃、餛飩湯、蛋糕等，每家不一而足；大夥談笑風生、飽啖一番後，再合唱一首「平安夜」，才告辭離去。我們的鄰居說，他們也很享受我們每年的報佳音，比除夕的炮竹聲更能帶給人心靈的安寧。

進入大學後，我就近在學校對面的懷恩堂聚會，每年聖誕夜教會都有聖誕音樂會，早兩個月就開始在每周四晚上，緊鑼密鼓地排練長達一小時的音樂劇，獨唱部分有時還得專門另請高明。

有鑑於很多人一年只進兩次教堂，所以在復活節和聖誕節時，教會使出渾身解數，藉這一天努力介紹聖誕節的真諦。

來美國以後，我們參加的教會不慶祝聖誕節，說是聖經沒有明文記載。為了重溫聖誕節的氣氛，我和手足會到母親公寓為她混聲合唱聖誕歌曲，如今母親和弟弟先後過世，我們的混聲合唱也成了絕響。

外子罹病以後，幾乎年年都得叫一、兩次救護車緊急入院，有一年他發病時，正逢聖誕節前兩天，兒子早跟兩家朋友約好，帶妻小北上到佛蒙特州滑雪。看到外子入院，體貼的兒子不忍撒手不管，早訂好的度假屋又不能臨時退房，他想讓妻兒跟朋友的車去，自己留下。我跟兒子再三保證，會隨時跟他保持聯繫，他才答應如約同往。

聖誕夜我陪侍在外子病床旁，用iPad播放聖誕詩歌，直到他安然入睡才離開。有道是「疾病從大門進來，快樂就從窗戶溜走。」想到當我們歡度聖誕節時，有多少人在病榻做垂死掙扎，怎能不珍惜現在的健康呢？

聖誕節 煎餃 滑雪

上一則

三人行（下）

下一則

重複的愛

延伸閱讀

Trader Joe's聖誕季買啥？這款巧克力上架秒殺

Trader Joe's聖誕季買啥？這款巧克力上架秒殺
聖誕新年送禮 好市多20元禮盒上得了台面

聖誕新年送禮 好市多20元禮盒上得了台面
捍衛戰士2影音平台霸榜 黑亞當上架空降亞軍

捍衛戰士2影音平台霸榜 黑亞當上架空降亞軍
安博年度產品 第十代電視盒上市

安博年度產品 第十代電視盒上市

熱門新聞

《老陳失蹤了》劇照，瘋廚子亨利。（王正方．圖片提供）

老陳失蹤了四十年

2022-12-12 02:02
台北宇珍秋拍將舉行「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶」專拍，拍品之一清康熙「五彩十二月令花神杯」，象徵清朝皇室轉向中國文化的一次重要文化洗禮。（圖：台北宇珍提供）

台北故宮也沒有 康熙、日皇都愛的「十二花神杯」登場

2022-12-11 00:21
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

2022-12-10 11:17
遠流重新出版的金庸全集依然暢銷，擁有「父母介紹孩子讀」的代代相傳魅力。圖／遠流提供

台灣人不讀小說了？ 串流平台衝擊 但2大經典依然暢銷

2022-12-11 15:01
張純如。（本報系記者翻攝）

我不是張純如

2022-12-13 02:02

好奇心與天才

2022-12-11 02:02

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責