﻿我對聖誕節 最早的記憶，是聖誕夜在兒童班演出耶穌誕生在馬槽的話劇，大一點的小孩演約瑟、瑪麗亞、東方三博士和牧羊人，小一點的小孩則趴在地上扮演小綿羊。

有一次我扮演天使，母親把白床單改成白袍給我披上，我的工作就是牢記台詞：「在至高之處榮耀歸與神，在地上平安歸與祂所喜悅的人。」聚會結束時每人都會得到亮晶晶的聖誕卡、糖果，有時還有美國教友捐贈的帶薄紗、後面有個蝴蝶結的小洋裝，對當年物資並不豐裕的我們，十分受用。

到了初中開始參加詩班，慶祝聖誕夜的特別聚會結束後，別的教友都打道回府，我們則留下臨陣磨槍，再練一、兩遍早已耳熟能詳的聖誕歌曲。然後聯袂騎上鐵馬，直奔事先登記願意接待的教友家；年輕人精力充沛，大夥在寒冷的冬夜頂著刺骨寒風騎車，絲毫不覺得冷，只感到無比新鮮刺激。

逐戶抵達後，先在門口合唱「普世歡騰」，等待主人聞聲開門請我們入內，接著奉上美味可口的點心，有酒釀湯圓、水果、零食、煎餃 、餛飩湯、蛋糕等，每家不一而足；大夥談笑風生、飽啖一番後，再合唱一首「平安夜」，才告辭離去。我們的鄰居說，他們也很享受我們每年的報佳音，比除夕的炮竹聲更能帶給人心靈的安寧。

進入大學後，我就近在學校對面的懷恩堂聚會，每年聖誕夜教會都有聖誕音樂會，早兩個月就開始在每周四晚上，緊鑼密鼓地排練長達一小時的音樂劇，獨唱部分有時還得專門另請高明。

有鑑於很多人一年只進兩次教堂，所以在復活節和聖誕節時，教會使出渾身解數，藉這一天努力介紹聖誕節的真諦。

來美國以後，我們參加的教會不慶祝聖誕節，說是聖經沒有明文記載。為了重溫聖誕節的氣氛，我和手足會到母親公寓為她混聲合唱聖誕歌曲，如今母親和弟弟先後過世，我們的混聲合唱也成了絕響。

外子罹病以後，幾乎年年都得叫一、兩次救護車緊急入院，有一年他發病時，正逢聖誕節前兩天，兒子早跟兩家朋友約好，帶妻小北上到佛蒙特州滑雪 。看到外子入院，體貼的兒子不忍撒手不管，早訂好的度假屋又不能臨時退房，他想讓妻兒跟朋友的車去，自己留下。我跟兒子再三保證，會隨時跟他保持聯繫，他才答應如約同往。

聖誕夜我陪侍在外子病床旁，用iPad播放聖誕詩歌，直到他安然入睡才離開。有道是「疾病從大門進來，快樂就從窗戶溜走。」想到當我們歡度聖誕節時，有多少人在病榻做垂死掙扎，怎能不珍惜現在的健康呢？