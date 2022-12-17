拜讀某君發表在上下古今版的大作「第七個本命年」，頗有感觸。細顧平生，乏善可陳。想了半天，突然發現自己一生中好像有個規律，凡逢尾數是「八」的那一年，必有里程碑式的大喜事發生在我身上，給全家帶來一抹希望和欣喜的陽光。

一九四八年，已被決定送去聾啞學校的我突然「不醫自癒」，自己開口說話了，全家人喜極而泣，最疼我的阿娘（寧波人對祖母的稱謂）笑言我是「大器晚成」。

一九五八年，初中畢業，我報考「上海中學」住宿高中部，不幸落榜。面臨失學的我，已準備去大西南的貴陽重慶地區當學徒，突然被另一所教學質量絕對不輸於「上海中學」的住宿高中錄取，一家人轉悲為喜。這一轉折，徹底改寫了我的人生，對我來說這是真正的「金榜題名」。

一九六八年，離開上海去外地工作，並結婚成家，在同一年裡經歷人生中的兩大快事：「建功立業」和「洞房花燭」。

一九七八年，調回上海，終於結束長達十年多的夫妻分居生活。望著在黑雲壓城的年月裡對我不離不棄，為我守寒窯、拉拔孩子、保住這個家的她，我只說了四個字「我回來了」，潛台詞是「今後一切由我來做了」。這是用「十年生死兩牽掛」的經歷，印證出「賤戶（出）賢妻」。

一九八八年，喝了兩年洋墨水的我，混到了一個碩士學位，再繼續讀博士。我家兩代人，這一年入秀的入秀、進舉的進舉，全家體驗了一把什麼是「雙喜臨門」、什麼叫「范進中舉」。

一九九八年，歷經四個月，終於通過了一家世界著名企業的層層面試 ，通知我開年初去上班，這是我職業生涯中最重大的里程碑。這家大公司不僅讓我擁有一份穩定又能不斷向上升遷的工作，而且讓我在每一個工作日裡，都浸淫在優秀的企業文化中，讓我不斷挑戰、超越自我。可遇不可求的是，它托起了我，讓我看到了世界，也讓世界看到了我、聽到我的聲音，這家公司給了我真正意義上的「科技夢圓」、「光宗耀祖」的舞台。

二○○八年，喜訊傳來，我們家要有第三代了。窮，不要緊；賤，不可怕，「書香門第」、「後繼有人」最值得我們期盼和自豪。

二○一八年，一家三代五口第一次集體「衣錦還鄉」，並且在上海跨年。阿拉（上海話「咱們」）看家鄉的親朋好友，個個「鮮衣怒馬」；依拉（上海話「他們」）看阿拉這幾個「假洋鬼子」，就像七十年前阿拉看馬路上的印度 「紅頭阿三」，鄉貌翻天覆地巨變，鄉人深情厚誼倍濃。

同學朋友弟妹們宴請不絕，怎麼排都排不過來，「閒話少講。譹少（上海話裡「趕緊」的意思）譹少，烤子魚吃起來，大閘蟹剝起來。吶（上海話裡「你們」的意思）在外頭吃不到的，盡量多吃點，多吃點。」阿拉樂融融，阿拉喜洋洋。

二○二八年，必定是「與君共剪西窗燭」，相顧無言，聽任夜雨點滴到天明。